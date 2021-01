Wolff: Mercedes nog steeds opgejaagd door ‘scepsis en pessimisme’

De Duitse autofabrikant is sinds 2014 dominant in de Formule 1. Ook in 2020 was Mercedes weer een maatje te groot voor de rest, het team verloor slechts drie races. Wolff was verrast door de grote marge ten opzichte van Red Bull en Ferrari. In een exclusief interview met Motorsport.com onthulde Wolff dat een paranoïde instelling van Mercedes helpt dat het team altijd zo goed blijft presteren. “Elk jaar komen prestaties zoals we die in 2020 ook zagen weer als een verrassing, dat komt omdat we van nature sceptisch zijn”, zei Wolff. “Daardoor blijven we gretig bij het behalen van de doelen die we onszelf stellen, we staan altijd een beetje achter. In dat opzicht zijn we altijd verrast als we goed uit de startblokken komen en dat we een goede positie hebben. De scepsis en pessimisme over onze eigen prestaties achtervolgen ons elk seizoen weer. We zijn er nooit zeker van dat het lukt, totdat we het echt gedaan hebben. We vissen niet naar complimentjes, dat is simpelweg onze houding.”

Wolff weet niet waarom de voornaamste concurrenten Red Bull en Ferrari er de afgelopen jaren niet in geslaagd zijn om een sterk kampioenschap af te werken, maar hij suggereert wel dat de kernwaarden van Mercedes geholpen hebben. “We respecteren onze tegenstanders, ook voor de mensen in het team hebben we veel respect”, vervolgde Wolff. “Ik zie deze mannen in de paddock en ik weet dat ze alles geven, op dezelfde manier geven wij ook alles. Ik kan niet echt iets zeggen over andere organisaties, dat is ook de reden dat het voor mij lastig is om te beoordelen waar zij zwakker zijn en waar wij sterker zijn. Ik weet dat wij een goede werkplek hebben, het is een mooie en leuke plek. Maar we zetten onszelf ook continu onder druk. We hebben de balans gevonden tussen onszelf onder druk plaatsen en het produceren van een diamant. Dat kun je niet uitleggen met een powerpoint-presentatie. Dat is iets waar je iedere dag voor moet leven. Je moet de macht geven aan de mensen. De werkplek moet veilig zijn voor onze werknemers. Je moet ze de gelegenheid geven zich uit te spreken, fouten te maken en de juiste normen en waarden te hebben. Dat kan alleen gebouwd worden als je daar de tijd voor neemt.”

Wolff is ervan overtuigd dat de gedrevenheid van Mercedes ervoor kan zorgen dat het personeel op de limiet presteert, zoals dat ook gebeurde toen Ferrari een sterke motor had gebouwd in 2019. Toen de FIA ingreep met een directief en Ferrari in een vrije val terechtkwam, zette Mercedes juist een tandje bij: “Als ik kijk naar MGP en HPP, of de motorsportorganisatie van Mercedes, zie ik dat we afgelopen jaar echt op de grens stonden van de ultieme prestaties, ondanks het budgetplafond en de herstructurering vanwege COVID. Dat heeft zijn tol geëist”, voegde hij toe. “We doen alles binnen onze mogelijkheden om sterk voor de dag te komen, we proberen de juiste doelen te stellen en te rechtvaardigen wat we doen. Maar het is in 2020 soms lastig geweest, het was niet zo simpel als andere jaren.”

Vooral het achterhalen van Ferrari was een flinke uitdaging: “HPP werd in 2019 tot de limiet gedreven omdat we Ferrari moesten inhalen, zij waren de referentie. Op bepaalde momenten zijn we ver moeten gaan, ook zover dat onderdelen van het chassis opnieuw ontworpen moesten worden voor de krachtbron. Ik denk dat we onszelf gepusht hebben om weer een stap te doen. Het is ironisch dat we gepusht werden door de partij die in 2020 zo ver terugviel.”