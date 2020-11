Formule 1 zet in op driedaagse wintertest voor seizoen 2021

De afgelopen jaren heeft de Formule 1 het aantal testdagen steeds meer ingeperkt. Enkele opeenvolgende jaren werkte de koningsklasse acht testdagen af, die verdeeld werden over twee weken. Voor 2020 werd bij beide weken een testdag weggehaald, waardoor er zes dagen overbleven op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Voor 2021 is besloten het aantal testdagen nog verder te beperken, mede doordat de huidige bolides van de teams met weinig ontwikkelingsruimte mee gaan naar het volgende seizoen. “Het wordt een testweek van drie dagen, maar we weten nog niet waar en wanneer”, bevestigde Haas-teambaas Guenther Steiner in Turkije.

Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen over de locatie van de test heeft Motorsport.com vernomen dat de driedaagse test in Bahrein wordt gehouden. De laatste keer dat het Bahrain International Circuit gastheer was van een wintertest was in 2014. Destijds betrof het de derde en laatste testweek voor de start van het eerste seizoen met de hybride V6-turbomotoren. Wel bleef de F1 in 2017 en 2019 na de GP van Bahrein hangen voor tweedaagse tests tijdens het seizoen. Onduidelijk is nog wanneer de test plaats moet vinden. De eerste race van 2021 vindt op 21 maart plaats in Australië, waardoor het mogelijk is om de test begin maart plaats te laten vinden. Op die manier wordt de winterstop iets verlengd, nadat het F1-seizoen 2020 pas op 13 december wordt afgesloten.

Het verminderde aantal testdagen in 2020 viel in goede aarde bij de teams, die stelden dat zes dagen eigenlijk nog altijd meer is dan noodzakelijk. Technisch directeur Andrew Green van Racing Point gaf aan dat vier testdagen ook prima zou zijn, omdat dit mogelijk voor meer onvoorspelbaarheid zorgt. “Ik denk dat het past bij wat de F1 wil wat betreft het creëren van verschuivingen. Wil iedereen zeer betrouwbare auto’s zodra die bij de eerste race in actie komen?”, vroeg Green zich in februari af, nog voordat vanwege COVID-19 werd besloten om in 2021 met de auto’s van 2020 te blijven rijden. “Een week - met twee testdagen, een dag rust en weer twee testdagen - lijkt mij prima. Laten we het doen en bekijken wat er gebeurt.”