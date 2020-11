F1 houdt vast aan hybridemotoren in de toekomst

F1 is van plan om nog tot 2025 vast te blijven houden aan de huidige V6-turbohybrides. Vanaf 2026 moet er een volledig nieuwe formule komen. Door het uitstappen van Honda na 2021 werd de sport stevig wakker geschud en ontstond de vraag of de F1 het qua motortechnologie over een andere boeg moet gooien, maar de sport heeft donderdag aangekondigd dat een nieuwe generatie hybridemotoren de juiste keuze is.

"Het is belangrijk dat het meest visuele gedeelte van onze sport duurzaam is en voordelen kan opleveren in de echte wereld", stelde de Formule 1 in een mededeling. "Omdat meer dan een miljard van de 1,1 miljard wagens ter wereld verbrandingsmotoren gebruiken, hebben we de kans om de toon aan te geven met technologie die de CO2-uitstoot wereldwijd kan doen afnemen. We geloven ook dat er niet een enkele oplossing is voor de motortechnologie van de toekomst, maar dat een duurzame hybridemotor een significant moment zal zijn voor de sport en voor de autosector."

De Formule 1 heeft een werkgroep opgericht met personeel van de F1 en de FIA om de toekomstige motortechnologie te onderzoeken, met de nadruk op het gebruik van duurzame brandstof. Die groep zal worden uitgebreid met specialisten van autofabrikanten en energieleveranciers en zal ook beroep doen op de expertise van onafhankelijke onderzoeksinstellingen.

Naast het gebruik van groenere motoren is er nog wel meer dat de Formule 1 voor het milieu kan doen. Het organiseren en uitzending van meer dan 20 Grands Prix per jaar over de hele wereld is niet bepaald een milieuvriendelijke bezigheid. De sport heeft de voorbije jaren wel stappen gezet. Het heeft de hoeveelheid materiaal die het naar elke wedstrijd meezeult om de race uit te zenden drastisch beperkt en doet nu veel meer in het hoofdkwartier van Biggin Hill. Daardoor is het reizende tv-personeel ook met een derde gedaald.

Vanaf 2021 willen de F1, de FIA en alle teams ook het gebruik van niet-recyclebaar plastic, flessen en het verspillen van etenswaren in de paddock fors beperken.

In 2030 moet de sport CO2-neutraal worden en dus moeten ook de teams zelf een duit in het zakje doen. Zo heeft Red Bull het 'No Bull' plan aangekondigd, waarbij het dit seizoen al netto nul probeert te bereiken en de CO2-uitstoot voor het volgend seizoen met 23 Grands Prix met 5000 ton te verminderen. Het gaat daarbij in zee met Gold Standard, een bedrijf dat uitstoot berekent en ook becijfert hoe vervuilers hun uitstoot kunnen compenseren.

