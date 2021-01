Stroll blikt met gemengde gevoelens terug op 2020

De inmiddels 22-jarige coureur is inmiddels het stadium van ‘het zoontje van’ ruimschoots gepasseerd, getuige ook zijn pole-position in Turkije. Toch kijkt Stroll met gemengde gevoelens terug op het seizoen 2020.

Stroll stelt dat hij een aantal grote kansen op meer door zijn vingers heeft laten glippen. “We hadden zeker een zeer sterke auto. Het team heeft tijdens de winter ongelofelijk veel werk verricht om deze auto te ontwikkelen. Van mijn kant echter denk ik niet dat het het meest perfecte jaar was. Natuurlijk waren er enkele hoogtepunten. De pole was geweldig, twee podia [Monza en Sakhir], maar ik denk dat als ik terugkijk op het hele seizoen, we veel meer punten hadden kunnen behalen.”

Stroll doelt met name op de races in Hongarije, Mugello en Turkije, Grands Prix waar hij op weg leek naar top-drie finishes, maar het liet liggen. In Hongarije was de Racing Point-coureur als derde gestart, maar hij eindigde uiteindelijk in moeilijke omstandigheden op de vierde plaats. Ook in Mugello leek Stroll op weg naar een podium, maar een zware crash zorgde voor een voortijdig einde van die race. Zijn grootste kans op een podium en misschien wel een overwinning, had Stroll echter in Istanbul. “Ik denk dat Turkije de grootste gemiste kans was, we reden dertig ronden aan de leiding en eindigden de race als negende, met schade.”

De Canadees miste ook nog eens een race omdat hij besmet raakte met het coronavirus. Gezien de potentie van de RP20 en de eindklassering van teamgenoot Sergio Perez (op P4 in het kampioenschap met één zege), spreekt Stroll van een seizoen van gemiste kansen. “Het is frustrerend, maar het hoort nu eenmaal bij de sport. Het gaat allemaal om hoogte- en dieptepunten. Genieten van de hoogtepunten en accepteren dat er soms wat mindere momenten zijn."

VIDEO: Hoe Stroll de Grand Prix van Turkije verloor