Kapotte voorvleugel zat Stroll dwars tijdens GP Turkije

De kwalificatie voor de GP van Turkije was een van de hoogtepunten van Strolls Formule 1-carrière tot dusver. Hij pakte voor het eerst de pole-position en deed dat in zeer uitdagende en lastige omstandigheden. Op zondag leek hij zijn hoofd lange tijd koel te houden, want tot zijn tweede pitstop lag de Canadees aan de leiding van de wedstrijd. Wel viel op dat zijn voorsprong, die op het hoogtepunt tien seconden bedroeg, ineens als sneeuw voor de zon verdween. Teamgenoot Sergio Perez kwam met rasse schreden dichterbij, terwijl Stroll zelf klaagde dat hij kampte met graining en dat zijn banden snel sleten.

Een stop voor nieuwe intermediates vergrootte vervolgens het probleem van Stroll, die verder en verder terugviel en uiteindelijk als negende over de finish kwam. Daags na de Turkse GP heeft Racing Point daar een verklaring voor gegeven. Tijdens de race zag het team in de data al dat de voorvleugel een deel van de downforce had verloren en na afloop van de wedstrijd op Istanbul Park merkte men op dat de vleugel schade had aan de onderzijde. “Lance klaagde vanaf de zeventiende ronde over matige bandenprestaties, forse onderstuur en graining. Een stop voor een nieuwe set intermediates in ronde 36 loste het probleem niet op, want de korrelvorming op de banden werd nog erger”, schreef het team op Twitter.

“Een van de flapjes aan de onderkant van de vleugel kwam los en kwam op zo’n manier vast te zitten dat de blokkade een groot verlies aan downforce veroorzaakte aan de voorkant. Dit had tot gevolg dat de korrelvorming ernstiger werd. Tijdens de race bevestigden de data dat er aan de voorkant een fors verlies van downforce was, maar zonder zichtbare schade aan de bovenkant van de vleugel en door de condities met weinig grip was het moeilijk om te bevestigen dat de data correct waren. Pas na de race, toen de auto terug was in de garage, werd de schade en de blokkade aan de onderkant van de vleugel ontdekt.”

Afstelling voorvleugel Verstappen niet in orde

Stroll was niet de enige coureur die tijdens de Turkse Grand Prix niet kon laten zien wat hij hoopte door een probleem met de voorvleugel. Dat gold ook voor Max Verstappen, evenals Stroll op de eerste startrij aan de race begon. De Red Bull Racing-coureur viel door een matige start terug maar knokte zich weer naar de derde positie, toen hij ietwat ongeduldig was achter Perez en vervolgens spinde. Daar zat volgens Verstappen meer achter dan alleen ongeduldigheid, zo vertelde hij na afloop van de race aan De Telegraaf.

„Alles ging mis. Mijn voorvleugel bleek helemaal verkeerd afgesteld”, vertelde Verstappen. De oorzaak van de verkeerde afstelling was een fout in het afstelsysteem van Red Bull Racing. De gevolgen waren volgens de 23-jarige coureur, die uiteindelijk zesde werd op Istanbul Park, groot. “Aan één kant had ik zeven graden te weinig. Dat is echt enorm veel. Normaal gesproken verstel je daar maar één graden, of iets dergelijks. Wat wil je dan, als coureur? Bijna niets werkt dan nog.”