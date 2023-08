Formule 1-teambazen over kansen voor rookies: Het moet anders

Haas maakte op de donderdag van het Nederlandse Grand Prix-weekend bekend dat het in 2024 vasthoudt aan Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. Haas-teambaas Guenther Steiner wilde graag ervaring behouden en durfde niet voor rookies te gaan. Aan het eind van vorig Formule 1-seizoen werd Mick Schumacher de laan uitgestuurd na een aantal heftige crashes. Die ongelukken zorgden ervoor dat er onder het budgetplafond meer geld naar reparaties ging en niet naar de ontwikkeling. Naast de financiële beperkingen zijn er ook zes sprintraces, waarbij het format slechts een training voor de kwalificatie bevat. Dit betekent dat de coureurs er meteen goed bij moeten staan. Daarnaast wordt op sommige circuits met een aangepaste allocatie van de banden geëxperimenteerd.

Williams-teambaas James Vowles is van mening dat al deze factoren ervoor zorgen dat F1 moet kijken naar een andere opzet, omdat anders het risico bestaat dat ervaren coureurs bevoordeeld worden ten koste van nieuw talent. "Je bevindt je in een situatie waarin de leercyclus voor een rookie aanzienlijk korter is in vergelijking met vijf of tien jaar geleden", zegt de Britse chef. "Het is, denk ik, de moeite waard om over sommige zaken opnieuw na te denken om zo coureurs in die situatie te helpen. Uiteindelijk brengen we onszelf in een positie waarin we geen nieuwe coureurs meer brengen in het tempo dat we willen. Of we moeten ze zo lang in de auto laten zitten dat het ten koste gaat van de prestaties van het team. Dit is een discussie voor de langere termijn."

Uittredend AlphaTauri-teambaas Franz Tost wees op de samenstelling van de F1-kalender, waarbij Jeddah, Melbourne en Miami bij de eerste vijf races behoren. Dit zijn circuits waar rookies amper ervaring mee hebben. Daarnaast haalt de Oostenrijker ook de commerciële groei van de sport aan, waardoor een team minder snel geneigd is om een onervaren coureur te halen. Tost, die vindt dat een coureur minimaal 6000 F1-testkilometers nodig heeft om naar de koningsklasse door te mogen, zegt: "Het is voor beginnende coureurs nu een stuk moeilijker om in F1 te komen dan een paar jaar geleden. Ten eerste zit het veld dicht op elkaar. Ten tweede is er de financiële kant: tien of vijftien jaar kreeg je voor een tiende plaats in het kampioenschap wel 20 of 30 miljoen dollar. Tegenwoordig is dat 70 of 80 miljoen. Dat is een enorm verschil. We gaan dus meer de kant op dat je voor ervaren rijders gaat, omdat je anders verder naar achteren in het kampioenschap komt te staan. Een rookie moet je zo goed mogelijk voorbereiden, anders maak je geen kans."