Marko wijst stressvolste moment in Zandvoort aan: "Banden Verstappen waren kouder"

Max Verstappen heeft ook de derde race in Zandvoort na de rentree op de Formule 1-kalender gewonnen, al moest hij er anno 2023 wel behoorlijk voor trappen. Zo maakten de weersomstandigheden het zowel voor de coureurs als voor de teams uitdagend. Verstappen liet zelf al weten dat een verkeerde keuze in de openingsronde - door nog niet meteen naar intermediates te gaan - de race achteraf juist 'leuker' heeft gemaakt. Zo liet hij zijn klasse zien door op intermediates maar liefst vier seconden per ronde sneller te rijden dan Sergio Perez, al kon de wereldkampioen na regenval in de slotfase nogmaals aan de bak.

'Druk in Nederland enorm, maar Verstappen blijft bijzonder rustig'

Die laatste rondjes zijn voor Red Bull-topadviseur Helmut Marko het spannendst geweest, zo vertelt hij in de paddock aan Motorsport.com. "Deze race was erg stressvol, voor mij in ieder geval wel. Dat gold vooral na de late herstart met Fernando Alonso achter ons. Wij, en dus ook de auto van Max, hebben altijd iets meer tijd nodig om temperatuur in de banden te krijgen dan Alonso in de Aston Martin. Dat zou ook iets met de bandendruk te maken kunnen hebben", legt de Oostenrijker uit. "Je kon in ieder geval zien dat Alonso alles gaf. Op een gegeven moment zat hij nog maar zes tienden achter Max, dus dat was voor mij eigenlijk de zorgwekkendste situatie van de zondag. Toen ging mijn hartslag wel omhoog. Maar goed, Max heeft ook dat perfect onder controle gehouden en toen hij de intermediates eenmaal op temperatuur had, kon hij het weer controleren."

Het heeft Verstappen de negende overwinning op rij opgeleverd, zoals bekend een evenaring van het record dat Sebastian Vettel tot afgelopen weekend alleen op zijn naam had. "Ik hoop vooral dat het zo door blijft gaan, ik geniet wel van deze reeks", lacht Marko. Hij heeft persoonlijk nog altijd een goede relatie met Vettel, die hij ook als coureur hoog heeft zitten. Marko heeft al vaker laten weten dat de Duitser zeer minutieus te werk ging bij Red Bull, maar dat hij Verstappen qua puur talent nog iets hoger inschat. "Het zijn allebei geweldige coureurs, maar Max is natuurlijk de nieuwe generatie. En wat me bij Max nog het meest van alles opvalt, ook vergeleken met anderen, is dat hij het zo makkelijk doet. Of nou ja, zo lijkt het in ieder geval. Je hebt afgelopen weekend ook gezien hoeveel druk heel Nederland op hem legt. Maar hij staat voor de start nog even rustig met de koning te praten en blijft vervolgens onder alle omstandigheden kalm."

Dat laatste gold volgens Marko in mindere mate voor Sergio Perez, die de pitmuur raakte en in de Tarzanbocht rechtdoor schoot. De Mexicaan had volgens Marko nog geluk dat de race werd onderbroken door een rode vlag, al vindt hij suggesties over een extra straf voor Perez zwaar overdreven. Perez keerde na zijn moment in bocht 1 tegen de rijrichting in terug op de baan en dat kon in theorie 'onveilig terugkeren op het circuit' zijn, al ziet Marko dat anders. "Door de impact en door de spin stond hij toch al in die richting. Anders had hij eerst nog weer om moeten draaien."

Marko in zijn nopjes met invalbeurt van Lawson

Net als Verstappen kan debutant Liam Lawson op veel lof van Marko rekenen. De Nieuw-Zeelander moest instappen als vervanger van Daniel Ricciardo en kreeg dat pas tijdens de rijdersbriefing op vrijdag te horen. "Halverwege de briefing kreeg ik een appje en toen heb ik tijdens het tweede gedeelte bijzonder goed opgelet!" Bij zijn debuut wist Lawson een prima indruk achter te laten en zelfs voor teamgenoot Yuki Tsunoda te eindigen. "Hij heeft het erg goed gedaan", is Marko positief. "Ik ben tevreden over wat hij heeft laten zien. Zijn rondetijden in de race waren competitief." Lawson wordt deze dagen in de simulator voorbereid op de race in Monza.

