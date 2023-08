Steiner: Haas zou vandaag de dag niet als elfde team tot F1 kunnen toetreden

Meerdere partijen, waaronder Andretti Autosport en Hitech, hebben interesse getoond in een toetreding tot de Formule 1 als een elfde team. FIA-president Mohammed Ben Sulayem steunt de uitbreiding van de huidige F1-grid. Hij ziet het als de plicht van de FIA om de reglementen op te volgen, en die bieden in principe plaats aan twaalf F1-teams. Idealiter ziet Ben Sulayem fabrikanten uit de Verenigde Staten en China op de grid verschijnen. "We hebben een contract [met de Formule 1] waarin staat dat we tot twaalf teams kunnen hebben", zei Sulayem recentelijk tegen Motorsport.com. "We breken geen regels. In tegendeel: we volgen deze precies op."

De Formule 1-teams staan echter niet echt te wachten op de komst van een elfde F1-team. Dit zou immers ten koste gaan van het prijzengeld. Daarnaast staan de F1-teams er nu financieel stabiel voor nadat het enkele jaren niet het geval was geweest. Bovendien wijzen sommige teams naar de logistieke puzzel als gevolg van de komst van zo'n elfde of zelfs twaalfde team. Door die nieuwe standaarden is het volgens Haas F1-teambaas Guenther Steiner dusdanig lastig om tot de Formule 1 toe te treden, dat zijn team naar eigen zeggen het niet zou redden als zij zich vandaag zouden aanmelden.

"Nee, dat is niet mogelijk", zegt Steiner tegen Motorsport.com in een exclusief interview. "De sport is zo veranderd. Als je op dit moment als privateer zou beginnen, zou je niet meedoen." Steiner wijst naar de Volkswagen Group als voorbeeld van hoe het wel zou kunnen. Zij hebben het merk Audi naar voren geschoven om het F1-team van Sauber over te nemen, waardoor zij vanaf 2026 als fabrieksteam van Audi aan de slag gaan. Dat laat volgens Steiner wel meteen zien dat het heel lastig is om als nieuw team de Formule 1 te betreden.

"De Volkswagen Group is behoorlijk sterk", stelt Steiner. "Zij zijn lange tijd in de racerij actief en ze hebben Le Mans gewonnen, ik weet niet hoe vaak. Zij kennen de sport en besloten niet om een nieuw team op te richten, maar om een nieuwe te kopen. Het is nu erg lastig om er een op te zetten. Dat is tevens een risico. Wat doet het met de sport als je een elfde team toelaat en zij het niet redden? We denken altijd: 'Oh, het zal zeker een succes worden.' Maar het kan ook falen."

Draait niet alleen om geld

Een van de opties die de Formule 1 zou overwegen voor de komst van een elfde F1-team, is het verhogen van het zogenaamde 'entreegeld' voor zo'n nieuw team. Nu zou een nieuw team 200 miljoen dollar moeten betalen dat over de tien teams wordt verdeeld, maar de F1 zou denken aan het verdrievoudigen van dat bedrag om het verlies aan prijzengeld te compenseren. Gevraagd wat voor het Formula One Management het verschil zou maken om een elfde team toe te laten, antwoordt Steiner: "Ik weet niet eens wat dat verschil zou zijn. Is het zo'n groot voordeel dat we allemaal graag ja zeggen? En het zal logistiek gezien nog steeds lastig zijn. Als het gebeurt, zal het op veel andere gebieden erg lastig zijn, zelfs al is er voor iedereen een voordeel."

Steiner benadrukt dat de teams geen beslissing kunnen nemen over de komst van een elfde team. "We hebben geen stem in dit proces. Het is aan FOM en FIA om daarover te beslissen. We hebben tien erg sterke teams op dit moment. We moeten altijd teruggaan naar wat je wil riskeren voor een kleine stijging in plaats van alles stabiel te houden. Het heeft geen nut om zeven teams te hebben die niet veilig zijn dan tien zeer solide teams. Het draait volgens mij niet allemaal om het geld. De tien teams die we nu hebben, hebben erg veel geld geïnvesteerd in deze sport en het gebracht waar het nu is. Zij zouden er dus baat bij moeten hebben. Het gaat niet om Andretti, het gaat om elf teams."

Toen Steiner werd gevraagd naar de torenhoge waarde van F1-teams, die de beslissing van eigenaar Gene Haas om het team te blijven runnen tijdens de mindere dagen van sponsoren als Rich Energy en Uralkali rechtvaardigde, zei hij: "Wie kan er niet blij zijn met wat de Formule 1 heeft gedaan? Wie had vijf jaar geleden kunnen voorspellen waar de Formule 1 in vijf jaar tijd zou staan. Iedereen zou hebben getekend voor de helft van dit. We bevonden ons altijd al in een goede positie, maar nu is dat een zeer goede positie. Wat FOM en Stefano [Domenicali, F1 CEO] doen... deze sport is populairder dan ooit. Eén van de 10 Formule 1-teams zijn is op dit moment een goede zaak."