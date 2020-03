Formule 1 gaat grote samenwerking aan met Saudi Aramco

Aramco is qua productie en reserve de grootste oliemaatschappij en tevens een van de grootste bedrijven ter wereld. Met ingang van het seizoen 2020 betreedt het de Formule 1. Na DHL, Emirates, Heineken, Pirelli en Rolex is de Aramco de zesde Global Partner van de sport. Bij de meeste races zijn er reclame-uitingen van het bedrijf te zien, terwijl men in de Verenigde Staten, Spanje en Hongarije acteert als titelsponsor van de race. De exacte duur van de overeenkomst is niet naar buiten gebracht, maar de aankondiging geeft aan dat het om een langlopende samenwerking gaat.

Een tweede component van de samenwerking tussen de Formule 1 en Aramco is het verrichten van onderzoek naar duurzame brandstoffen, verbeterde efficiëntie van de motoren en opkomende mobiliteitstechnologie. De Formule 1 zal op dit vlak gebruik maken van de expertise die de olie- en gasmaatschappij heeft. Dit sluit weer aan bij de duurzaamheidsplannen die de Formule 1 afgelopen november presenteerde. Op termijn moet de sport klimaatneutraal worden en het doel is om de F1-motoren dan te laten lopen op duurzame brandstof.

“We zijn erg blij om Aramco bij de start van het seizoen 2020 in de Formule 1-familie te verwelkomen als Global Partner voor de lange termijn”, zegt voorzitter en CEO Chase Carey van de Formule 1. “We kijken ernaar uit om onze gecombineerde expertise te delen en met Aramco te werken aan technologische innovatie, en we zullen enorm profiteren van haar mogelijkheden en expertise in de brandstof- en energiesector.”