'Teams leggen FIA deadline op inzake Ferrari-schikking'

De internationale autosportfederatie maakte in februari op de laatste dag van de wintertest in Barcelona bekend dat het een schikking had getroffen met Ferrari over de discutabele krachtbron van 2019. Het weigerde echter om de inhoud van die schikking op tafel te leggen. AlphaTauri, McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault en Williams (teams zonder Ferrari-motor) waren het daar niet mee eens en eisten vorige week in een open brief opheldering over de kwestie. De FIA antwoordde daarop dat het op basis van de reglementen helemaal geen openheid van zaken hoeft te geven en dat ook niet van plan is te gaan doen.

Volgens Helmut Marko is de zaak daarmee niet afgedaan. Aan het Zwitserse Speedweek laat de adviseur van Red Bull (en jurist) weten dat de zeven teams de FIA een deadline hebben opgelegd die op 10 maart afloopt. “Tot dusverre hebben we slechts een brief van de FIA ontvangen die erg onbevredigend is. In onze brief [van 4 maart] hebben we geëist dat de FIA inhoudelijk antwoord geeft. Daarbij hebben we een bepaalde datum genoemd. Daarna zullen we de zaak heroverwegen. We kunnen als teams niet accepteren dat er een onregelmatigheid wordt vastgesteld en dat men daar mee wegkomt.”

Marko vindt net als alle andere teams nog steeds dat de details boven water moeten komen: “We willen weten wat er bij Ferrari is gevonden. Het is duidelijk dat er een onregelmatigheid is geconstateerd. Pas als we die informatie hebben, kunnen we ons beraden op vervolgstappen. De zeven teams zijn van mening dat de FIA verplicht is om de inhoud van de schikking met Ferrari openbaar te maken, in het belang van de sport. Zodra we daar antwoord op hebben gekregen, gaat de zaak verder.”

Daarbij is het Marko niet te doen om Ferrari zwart te maken: “Onze bezwaren richten zich niet tegen een ander team, maar het gaat ons om de technische controle en hoe onregelmatigheden door de FIA bestraft worden. Ik herinner er nog maar eens dat McLaren in 2007 na het spionageschandaal uit het kampioenschap werd gehaald en een boete van honderd miljoen dollar moest betalen.”

