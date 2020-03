Red Bull betwijfelt legaliteit brake ducts Mercedes, FIA reageert

Bij de term 'technische richtlijn' gaan de gedachten al snel terug naar vorig jaar en meer specifiek naar de race in Austin. Daar sloegen Mercedes en Red Bull de handen nog ineen voor opheldering over de veelbesproken Ferrari-krachtbron. Het Italiaanse team ligt nog steeds hevig onder vuur, maar dat betekent niet dat anderen buiten schot blijven. Zo heeft Red Bull haar pijlen inmiddels op Mercedes gericht.

De meeste aandacht gaat daarbij uit naar het innovatieve DAS-systeem, waarmee de hoek van de voorwielen onder het rijden kan worden aangepast. Helmut Marko bestempelde het systeem meteen als illegaal en is er nog altijd niet van overtuigd dat DAS koek en ei is. Maar goed: daar blijft het niet bij. Red Bull heeft de nieuwe W11 nog eens goed onder de loep genomen en is daarbij ook gevallen over de achterste brake ducts. Dat meldt het Duitse Auto, Motor und Sport.

Deze luchthappers om de remmen te koelen zijn aan strenge technische regels onderworpen. Zo is er een zone afgebakend (vanaf het asfalt tot 160 millimeter boven het midden van het wiel) waarbinnen luchthappers zijn toegestaan. Boven deze zone mogen onderdelen alleen in dienst van de constructie staan en zijn luchtgaten voor extra koeling verboden. Maar juist in die zone heeft Mercedes dit jaar een soort omgekeerde 'V'-constructie gebouwd, waarmee men volgens Red Bull wel degelijk voor extra koeling kan zorgen.

De FIA heeft bij monde van Nikolas Tombazis gereageerd met een technische richtlijn. Daarin erkent de autosportfederatie dat het weer om een grijs gebied draait, maar roept men teams op om 'in de geest van de reglementen' te handelen. De voorschriften in 'TD 014/20' zijn dan ook iets scherper opgeschreven dan voorheen en verbieden luchthappers boven de benoemde zone zonder uitzondering. De technische richtlijn is vanaf de eerste race in Melbourne al van kracht, waardoor Mercedes (en mogelijk ook Racing Point) het bestaande concept nog lichtelijk moeten aanpassen.

Analyse: Kan er ook nog een streep door het DAS-systeem gaan?