‘F1 wil back-to-backs gebruiken voor test met omgekeerde grid’

De start van het seizoen 2020 is een stap dichterbij voor de Formule 1, nadat er in Oostenrijk groen licht gegeven is voor het organiseren van twee Grands Prix op de Red Bull Ring. De bedoeling is dat de Formule 1 daarna ook twee races afwerkt op Silverstone. Vrijdag hadden commerciële rechtenhouder Liberty Media, de FIA en de teams overleg en volgens The Race heeft Liberty daar voorgesteld om van beide back-to-back races één weekend aan te wijzen om te experimenteren met het format. Centraal in die plannen staat het vervangen van de kwalificatie door een sprintrace met omgekeerde startgrid, een plan dat vorig jaar al eens door F1-baas Ross Brawn geopperd werd.

Volgens het plan van Liberty vindt er bij een van de twee races van de back-to-back op hetzelfde circuit een reguliere kwalificatie plaats om de startposities voor zondag te bepalen. In het andere weekend wil de eigenaar van de sport een kwalificatierace rijden op zaterdag, waarvan de grid bepaald wordt door de coureurs in omgekeerde volgorde van de stand van het kampioenschap neer te zetten. De coureurs in de snelste auto’s beginnen hierdoor achteraan de grid en moeten zich naar voren zien te werken, want de uitslag van de sprintrace bepaalt de startopstelling voor de race op zondag.

Het idee achter het gebruiken van verschillende formats is enerzijds om de twee Grand Prix-weekenden op hetzelfde circuit makkelijker van elkaar te kunnen onderscheiden. Bovendien biedt dit de kans om een eerlijke vergelijking te maken tussen het gebruikelijke format en het format met sprintrace, omdat beide races op hetzelfde circuit afgewerkt worden. Er zou nog niet officieel gestemd zijn over het voorstel, maar bij een rondvraag zou gebleken zijn dat één team tegen het experiment is. Volgende week moet er daadwerkelijk een stemming plaatsvinden en voor goedkeuring moeten de teams unaniem instemmen met het plan. Als dat gebeurt, moet de FIA vervolgens de reglementen aanpassen om uitvoering van het plan mogelijk te maken.