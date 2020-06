'Groen licht' voor dubbele Grand Prix in Oostenrijk

Al weken wordt er druk gespeculeerd over de herstart van het Formule 1-seizoen die plaats zou moeten vinden in Oostenrijk. De Formule 1-organisatie heeft een paar weken geleden in samenwerking met de Red Bull Ring en de lokale autoriteiten van de deelstaat Stiermarken een omvangrijk veiligheidsplan ingediend bij het ministerie van volksgezondheid. Dat plan zou op alle punten voldoen aan de gezondheidseisen en goedgekeurd zijn, zo meldt onder andere de Oostenrijkse website Motorprofis.

De Oostenrijkse minister van volksgezondheid Anschober liet eerder deze week nog weten dat er direct na Pinksteren een besluit naar buiten zal worden gebracht, maar blijkbaar is de kogel al door de kerk en mogen de Formule 1-organisatie en -teams zich voorbereiden op de start van het seizoen.

Dat seizoen werd half maart afgeblazen nog voordat er een meter was gereden. Een dag voor de vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië bleek een medewerker van McLaren besmet met het coronavirus waarop de race in Melbourne werd afgeblazen. Sindsdien zijn er tien races afgelast en uitgesteld. Achter de schermen is hard gewerkt om nog iets van een seizoen samen te stellen.

In de plannen voor de dubbele race op de Red Bull Ring staat nauwkeurig beschreven hoe de organisatoren denken zonder risico’s voor de volksgezondheid een Formule 1-race te kunnen houden. Zo staat er onder meer in dat de race zonder publiek zal plaatsvinden, maar Oostenrijkse media melden dat er mogelijk toch maximaal 500 bezoekers bij de Grands Prix aanwezig mogen zijn.

Dat er nu in Oostenrijk geracet mag worden is een eerste kleine overwinning voor de sport, maar wat er na de dubbele race op 5 en 12 juli in Oostenrijk staat te gebeuren is nog niet geheel duidelijk. Oorspronkelijk was men van plan om naar Engeland af te reizen en daar op 26 juli en 2 augustus te rijden, maar de quarantaineplannen van de Britse overheid dreigen roet in het eten te gooien. Nu wordt er van uitgegaan dat men eind juli een race houdt in Hongarije of Duitsland en daarna naar Silverstone gaat.