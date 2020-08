FIA gaat strenger letten op afsnijden bij Grand Prix van Spanje

Vorig jaar probeerde de FIA het afsnijden te voorkomen door een paaltje te plaatsen in de uitloopstrook bij bocht 2 op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Coureurs die in bocht 1 wijd gingen en daardoor de tweede bocht moesten afsnijden, waren verplicht aan de linkerzijde langs het paaltje te rijden om zodoende op veilige wijze terug te keren op de baan. Maar Masi heeft besloten om het afsnijden van bocht twee verder aan te pakken door nieuwe waarschuwingen te introduceren voor rijders die de bocht herhaaldelijk missen en daar voordeel uit halen.

“Iedere keer dat een auto bocht 2 niet haalt en via de uitloopstrook gaat, worden de teams geïnformeerd via het officiële berichtensysteem”, schreef Masi in de pre-race notities die aan alle teams en coureurs gestuurd is. “Nadat een coureur bocht 2 voor de tweede keer niet haalt tijdens de race, krijgt hij de zwart-witte vlag getoond. Iedere keer dat het daarna gebeurt, wordt het doorverwezen naar de stewards. In alle gevallen mag de coureur alleen terugkeren op de baan als het veilig is en zonder daar een blijvend voordeel aan over te houden. De bovenstaande vereisten worden niet automatisch toegepast als een coureur van de baan geduwd wordt, dergelijke zaken worden op individuele basis beoordeeld."

De extra richtlijnen zijn in lijn met de strengere aanpak die de FIA in 2020 heeft gekozen met betrekking tot het handhaven van track limits. Ook in Hongarije en Groot-Brittannië werden er extra richtlijnen uitgevaardigd.

Ook zijn er een aantal kleine veranderingen doorgevoerd aan het Circuit de Barcelona-Catalunya sinds de Spaanse Grand Prix van vorig jaar. De uitloopstrook in bocht 1 is nu een stuk asfalt geworden om de zogenaamde long lap penalty van de MotoGP te kunnen huisvesten. De kerbstones bij het uitkomen van bocht 8 zijn verlengd, terwijl de grindbak bij bochten 8 en 12 ook is vergroot. In bocht 12 is bovendien een nieuwe TecPro-barrier geplaatst.

Met medewerking van Luke Smith