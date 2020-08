Verstappen voorstander van verbod op 'party mode' in Formule 1

Donderdag werd duidelijk dat de FIA een brief aan alle teams heeft gestuurd waarin de internationale autosportbond meedeelt dat zij af wil van de speciale motorinstellingen die sommige teams hanteren in de kwalificatie. Met name de Mercedes-krachtbron staat erom bekend over een ‘party mode’ te beschikken, waardoor de coureurs met een motor van het Zuid-Duitse merk in het laatste gedeelte van de kwalificatie tijdelijk aanzienlijk meer vermogen genieten. De FIA zou echter graag zien dat er tijdens de kwalificatie en race straks met dezelfde motorinstelling wordt gereden. Het verbod op ‘party modes’ zou al vanaf de volgende race in België kunnen ingaan middels de komst van een nieuwe technische richtlijn.

Het schrappen van ‘party modes’ is in potentie een flinke tegenvaller voor de Mercedes-aangedreven teams en daarmee een enorme meevaller voor de rest van het veld, waaronder Max Verstappen. De Nederlander gaf in een online persconferentie voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix aan wel voorstander te zijn van deze ingreep van de FIA, maar bleef voorzichtig in zijn bewoordingen. “We zullen wel zien wat er op dat vlak gaat gebeuren”, liet de winnaar van de vorige race op Silverstone weten. “In een bepaald opzicht is het misschien wel goed, aangezien we niet echt aan de auto mogen komen na de kwalificatie, behalve als het om dat soort dingen - de instellingen van de motor - gaat. Als je als uitgangspunt neemt dat je de auto niet mag aanraken, dan is het misschien goed om dit ook aan banden te leggen.”

Pikorde verandert niet

Verstappen gaf tijdens zijn onderonsje met de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com, aan niet te verwachten dat het verdwijnen van de ‘party mode’ betekent dat Red Bull meteen op gelijke hoogte komt met Mercedes, al ziet hij de voorsprong die de Duitse fabrieksformatie op zaterdag heeft wel slinken. “Het gaat het gat niet helemaal dichten, maar ik denk wel dat zij [Mercedes] iets meer extra vermogen hebben in Q2 en Q3 dan wij. Dus het kan wel wat verschil maken”, aldus de huidige nummer twee in de WK-stand. Toen Verstappen nog eens expliciet de stelling kreeg voorgelegd dat er aan de volgorde van de teams niets verandert met het schrappen van de speciale motormodus, volgde een bevestigend: “Dat klopt.”

Dat de spelregels tijdens het Formule 1-seizoen worden veranderd, daar ziet Verstappen niks verkeerds in. “In de tijd waarin Red Bull dominant was, werden er tijdens het seizoen ook heel veel dingen in de ban gedaan, hè. Dus op zich is daar niks mis mee”, stelt hij. Maar eerlijk vindt de negenvoudig Grand Prix-winnaar de regelwijziging niet per se, ondanks dat hij er zelf voordeel van kan ondervinden. “Ik weet niet of je het eerlijk moet noemen. Zij hebben natuurlijk ook hard gewerkt aan de motor om die extra performance te vinden, dus eerlijk kun je het niet altijd noemen”, zei Verstappen, om daarbij nog eens terug te gaan naar zijn eerder opmerking dat een team dat vooraan rijdt wel vaker het haasje is. “Bij elk dominant team zijn er gedurende het seizoen wel dingen weggenomen. Dat was in de Red Bull-tijd natuurlijk ook zo. En daarvoor bij Ferrari waarschijnlijk ook, al was ik toen nog te klein om dat allemaal te kunnen snappen.”