Podcast: "Verstappen ijzersterk, maar verwacht geen titelstrijd"

Verstappen zegevierde zoals bekend tijdens het verjaardagsfeestje van de Formule 1 en verkleinde zijn achterstand daarmee tot dertig punten op WK-leider Lewis Hamilton. Het klinkt overbrugbaar, zeker als je bedenkt dat Verstappen al een DNF heeft genoteerd en zijn Britse tegenstrever niet. Maar is dat ook zo of blijkt het bovenal ijdele hoop voor fans?

"Om te beginnen is het wel grappig om te zien hoe snel dingen veranderen. Voorafgaand aan vorige week werd Red Bull door veel mensen nog aardig bekritiseerd, door fans maar ook in de media. Dat kwam door alle hoge verwachtingen, er werd gerekend immers op een echte titelstrijd van Verstappen in 2020. Juist daardoor viel het gat met Mercedes in Oostenrijk zo enorm tegen", legt de Nederlandse F1-verslaggever Ronald Vording uit. "Maar na onverwachte zege van afgelopen zondag kijken veel mensen ineens weer heel anders naar de WK-stand en zeggen ze 'hey, hij staat nog maar dertig punten achter en we hebben nog zo veel races voor de boeg, het kan nog'. Het is behoorlijk grappig om te zien hoe snel die dingen kunnen gaan."

Neemt niet weg dat er in het panel maar weinig fiducie is in titelstrijd van Verstappen in 2020. "Om daar in te geloven, moet je ook nog in de kerstman geloven", grapt Oleg Karpov die als Russische F1-verslaggever een netwerkfunctie op zich neemt. "Het is duidelijk dat Mercedes nog ver voor ligt, zeker in normale omstandigheden. Het zou me niet verbazen als Max dit jaar nog een paar races wint, maar het zou me wel enorm verbazen als hij voor de titel mee gaat doen. Daarvoor zaten er afgelopen weekend gewoon te veel omstandigheden mee. Petje af voor Max en Red Bull hoor, maar ik zie dat niet zo heel vaak meer gebeuren." Karpov wijst daarmee ook indirect op de 'party mode' van Mercedes, die de FIA vanaf Spa al wil verbieden. "Dat voordeel bedraagt wel drie à vier tienden op dit moment en zie je ook duidelijk terug bij de klantenteams."

Luke Smith - het laatste lid van het panel en F1-verslaggever van de Engelse tak van Motorsport.com - looft Verstappen als individu eveneens, maar ook hij ziet weinig heil in een serieuze titelstrijd. "Het wordt op deze manier wel een hattrick met wat pessimistische meningen hè", lacht hij. "Maar ik kan er niks anders van maken, ik ben het met de andere heren eens. Ik zie Max niet terugkeren in de titelstrijd, al presteert hij wel keer op keer beter dan dat eigenlijk met die auto kan. Ik zie hem dan ook steevast P3 pakken en dat is goed, want zo houdt hij Mercedes onder druk. Ik denk trouwens wel dat Mercedes heeft geleerd van vorige week, dat aspect loopt namelijk als een rode draad door al hun successen. Een race als tweede en derde finishen, staat voor hen gelijk aan het einde van de wereld. Daarom verwacht ik dat ze nog sterker terugkomen." Of zoals Vording het samenvat: "Max heeft ieder weekend 35 graden Celsius en hardere banden nodig. In alle andere omstandigheden blijft Mercedes de uitgesproken favoriet."

