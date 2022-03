De Formule 1 bracht in december 2021 het eerste bezoek aan het spiksplinternieuwe circuit in Jeddah. Hoewel de baan veel lof kreeg vanwege zijn snelle lay-out, waren sommige coureurs ook kritisch over de veiligheid en het gebrek aan zicht op sommige plaatsen. Onder meer George Russell, voorzitter van de Grand Prix Drivers Association (GPDA), sprak zich hierover uit. De kritiek heeft de FIA en de organisatie in Jeddah doen besluiten het circuit her en der aan te pakken. Het was al bevestigd dat het zicht in een aantal bochten verbeterd zou worden en dat ook de laatste bocht, waar Max Verstappen in Q3 crashte, breder werd gemaakt.

Inmiddels heeft F1 details bekendgemaakt van de wijzigingen in aanloop naar de tweede Grand Prix van Saudi-Arabië van aankomend weekend. In het krappe gedeelte van bocht 2 en 3, waar een crash vorig jaar tot een van de tweede rode vlaggen leidde, zijn de muren aan de linkerzijde naar achter geplaatst. Hierdoor verbetert het zicht voor de rijders. In bocht 14 en 21 is iets soortgelijks gedaan om het zicht op hoge snelheid te verbeteren. Aan sommige muren is een gladde zijde toegevoegd, zodat de coureurs er meer tegenaan kunnen rijden. Ook is bevestigd dat de breedte in de laatste bocht van 10,5 meter naar 12 meter is gegaan.

De wijzigingen aan het circuit:

Bocht 2-3: de linker betonnen muren zijn naar achteren verplaatst om het zicht van bocht 2 naar bocht 4 te verbeteren

Bocht 4: de betonnen muren zijn voorzien van een gladde kant

Bocht 14: de betonnen muren zijn ongeveer 1,5 meter naar achteren verplaatst om het zicht te verbeteren

Bocht 16: de betonnen muren zijn voorzien van een gladde kant

Bocht 21: de betonnen muren zijn ongeveer 1,5 meter naar achteren verplaatst om het zicht te verbeteren

Bocht 22: de betonnen muren zijn voorzien van een gladde kant

Bocht 24: de betonnen muren zijn voorzien van een gladde kant

Exit van bocht 27: de baan is verbreed tot 12 meter

Martin Whitaker, CEO van Saudi Motorsport Company, zei in Bahrein dat de veranderingen aan het Jeddah Corniche Circuit het snelste stratencircuit nog sneller maken. Afgelopen jaar bedroeg de gemiddelde snelheid in de kwalificatie 252 kilometer per uur. Overigens konden niet alle gevraagde wijzigingen worden doorgevoerd, waaronder een verbetering van het zicht in de bochten 23 en 24. Whitaker is van mening dat de racedirecteur de coureurs instructies moet geven. De F1-rijders worden in ieder geval op de hoogte gebracht van een maximale rondetijd. Dit moet voorkomen dat coureurs te langzaam gaan en wellicht andere rijders in vliegende rondjes hinderen.