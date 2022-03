Magnussen: "Moeten middenmoot leiden om kans te maken op podiums"

Kevin Magnussen was dé man van het weekend in Bahrein. Bij zijn comeback in de Formule 1 eindigde de Deen meteen op de vijfde plaats. Het uitvallen van de beide Red Bulls aan het eind van de wedstrijd was een factor in de positie van Magnussen, maar het was zonder meer een flinke opsteker voor de Amerikaanse formatie van Gene Haas. Na alle perikelen in het voorseizoen met onder meer de kwestie Mazepin, het vertrek van hoofdsponsor Uralkali en de vertraging van de vracht voor de Bahrein-test, kon het team wel een meevallertje gebruiken. Maar ook bij Haas zelf weten ze op dit moment nog niet echt waar ze staan.

Volgens Magnussen kan Haas op snelheid nog niet meedoen om de podiumplekken. "Het scoren van podiums is mogelijk als je altijd meteen achter de topteams zit, dat is op dit moment denk ik het beste waar je op kunt hopen”, zegt Magnussen op de vraag of het realistisch is om voor podiums te gaan. “Als je daar achter Mercedes, Ferrari en Red Bull staat ben je de eerste die in aanmerking komt voor een podium. Ik denk niet dat we op snelheid direct een podium halen. De middenmoot kunnen we hopelijk vaker aanvoeren en dat is het niveau dat we moeten vasthouden. Dat moet het doel zijn. Als je daar staat ben je de eerste die een podium kan grijpen als het vooraan misgaat. Dat hebben we eerder gezien. Daar droom ik van, maar ik verwacht het niet. Ik denk niet dat we al sterk genoeg zijn om op eigen houtjes podiums te halen, maar ik durf er zeker van te dromen.”

Schumacher greep in Bahrein met de elfde plaats net naast de punten, maar dat was wel zijn beste resultaat tot nu toe. “Het laat zien dat we de potentie hebben om constant in de punten te rijden en in de chaotische weekenden kunnen we misschien nog meer punten scoren”, stelt Schumacher aan de vooravond van de GP van Saudi-Arabië. “Het is heel fijn dat we op die manier in het kampioenschap zitten met deze auto, ik ben blij met de auto en hoop dat we dit seizoen verder kunnen groeien.”

