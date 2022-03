Veel tijd om de Bahreinse Grand Prix te analyseren kregen de F1-teams niet. Komende zondag wordt alweer de tweede race van 2022 verreden. Plaats van bestemming? Het Jeddah Corniche Circuit. Het is nog maar een aantal maanden geleden dat de Formule 1 voor het eerst neerstreek in Saudi-Arabië. Toen waren het Max Verstappen en Lewis Hamilton die daar de dienst uitmaakten, maar of dit zondag een herhaling krijgt is nog maar de vraag.

Ferrari bleek namelijk ongenaakbaar in Bahrein en scoorde voor het eerst sinds Singapore 2019 weer een F1-overwinning. Met Charles Leclerc en Carlos Sainz op het podium tekende de Italianen meteen voor een een-tweetje. Red Bull vertrok puntloos nadat beide coureurs uitvielen. De RB18 van zowel Verstappen als Sergio Perez gaf kort voor het einde de geest, maar heeft Red Bull de problemen inmiddels in kaart gebracht en opgelost? En kan Ferrari wederom honderd procent scoren? Hoewel het Italiaanse team Red Bull nog steeds naar voren schuift als sterkste team, kan het maar zo zijn dat de krachtige Ferrari-power unit weer voordeel gaat geven op de lange rechte stukken in Jeddah.

Bij Mercedes ligt de focus op het verhelpen van porpoising. In Bahrein werd pijnlijk duidelijk dat de kampioenen toch veel hinder ondervonden van het euvel en Jeddah is nou niet bepaald een biljartlaken. Wat kunnen de Zilverpijlen klaarspelen onder het kunstlicht en gaat het weer achter de feiten aanlopen? Een antwoord op al deze vragen vind je in de video bovenaan deze pagina.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!