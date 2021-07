FIA bevestigt pitlane-start voor Perez na veranderingen aan RB16B

De vrijdagse kwalificatie voor de Britse GP verliep nog heel behoorlijk voor Sergio Perez, die de vijfde tijd reed. In de sprintrace lag hij aanvankelijk ook op die positie, om echter al vroeg in de race te spinnen licht in aanraking te komen met de baanafzetting. De Mexicaan keerde terug op de baan, maar had daarna niet meer de snelheid en werd een ronde voor het einde door Red Bull Racing naar de pits geroepen. Nadien verklaarde topadviseur Helmut Marko al dat Red Bull enkele onderdelen zou gaan vervangen aan de auto van Perez en dat hij op zondag vanuit de pits zal start.

Red Bull is inderdaad aan de slag gegaan met de auto van Perez en heeft forse veranderingen doorgevoerd aan de afstelling van de RB16B. Zo is er een andere specificatie van de achtervleugel op de bolide gezet en samen met de andere wijzigingen aan de afstelling van de auto moet dat Perez helpen om progressie te boeken in de race. Die veranderingen zorgen er echter wel voor dat hij de race vanuit de pitstraat moet aanvangen. “Omdat de achtervleugel anders is dan degene die eerst werd gebruikt en er ook veranderingen zijn doorgevoerd aan de afstelling van de ophanging en de koeling van de voorremmen, moet auto nummer 11 verplicht vanuit de pits starten. Dat is in overeenstemming met artikel 34.8b van de sportieve reglementen”, meldde de FIA.

Red Bull heeft bovendien van de gelegenheid gebruik gemaakt om Perez te voorzien van enkele nieuwe motorcomponenten. De tweevoudig Grand Prix-winnaar heeft zijn derde energy store en control electronics van Honda laten monteren. Normaal gesproken staat daarop een gridstraf, maar daar voelt Perez dus geen pijn van omdat hij al vanuit de pits moet vertrekken.

In de F1-update kwam de eerste sprintrace uitgebreid ter sprake