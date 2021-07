Alfa Romeo: Raikkonen en Giovinazzi niet zeker van F1-zitje in 2022

Alfa Romeo bezet momenteel de achtste plek in het constructeurskampioenschap. Beide rijders van het team wisten slechts eenmaal te scoren, waarmee Alfa enkel de puntloze equipes van Williams en Haas achter zich laat. Afgelopen week is een nieuwe deal tussen Alfa Romeo en Sauber wereldkundig gemaakt en daarbij heeft Vasseur 'carte blanche' gekregen voor de rijderskeuze. Ferrari heeft als partner nog altijd een behoorlijke vinger in de pap, al heeft de teambaas naar eigen zeggen het laatste woord.

'Goed voor Kimi en Antonio om druk te voelen'

De Fransman benadrukt dat alle opties open liggen. Gevraagd of het vanwege de continuïteit belangrijk kan zijn om in ieder geval één coureur te behouden, luidt het antwoord namelijk: "Dat zou een overweging kunnen zijn, maar het hoeft zeker niet. Je kunt altijd zeggen dat het goed is om continuïteit in het team te hebben, zodat je een referentie hebt en dingen kunt vergelijken, maar dat moeten we allemaal nog zien. We maken de keuze pas als de tijd daar is. Alle opties liggen nu open: we kunnen deze line-up behouden, maar ook alles veranderen."

"Het is ook goed voor het team om alles nog even open te laten. In mijn optiek is dat ook niet slecht voor Kimi en Antonio." Des te meer omdat Vasseur de druk graag op de ketel wil houden en iets meer verlangt van zijn huidige coureurs. "Het voelen van druk is in mijn optiek niet zozeer verkeerd voor rijders. Volgens mij hebben we die druk juist nodig om beter te presteren. Ik wil in ieder geval niet dat dit een makkelijke wereld wordt", aldus de teambaas.

Waar beide coureurs nog niet zeker zijn van een zitje, lopen de situaties wel behoorlijk uiteen. Zo wil Giovinazzi graag door, maar valt bij Raikkonen nog te bezien hoelang hij actief wil blijven op het hoogste niveau. Voor de duidelijkheid benadrukt Vasseur dat het dienstverband van The Iceman aan het eind van dit jaar afloopt. "Er zit geen optie in dat contract, er is geen enkele deal voor volgend jaar. We zullen de gesprekken open ingaan." Bij teammaat Giovinazzi geldt dat ook, al heeft hij wellicht een streepje voor omdat hij Raikkonen dit seizoen meermaals de baas is geweest. "Antonio staat zeker hoog op ons lijstje, dat klopt wel. Hij is onderdeel van de familie en heeft zichzelf steeds verbeterd. Alleen ik wil nog meer progressie zien, betere resultaten in de races ook. In deze sport staat iedereen onder druk: ikzelf, de engineers en dus hoort dat bij coureurs ook zo te zijn. Het hoort bij deze wereld."

Wachten op de topteams

Vasseur wil nog niet zeggen wanneer hij duidelijkheid verschaft over de line-up van 2022. "We zullen eerst zien hoe de rijdersmarkt zich ontwikkelt. Meestal worden de zitjes bij de topteams eerst gevuld. Dat betekent dat Mercedes een keuze moet maken en dat Red Bull een keuze moet maken. Daarna ontstaat er een soort domino-effect. Dan zullen wij kijken welke opties er nog allemaal op tafel liggen en uiteindelijk een keuze maken.