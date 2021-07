Perez vergooit goede startplek met spin: "Een hele slechte dag"

Perez reed op zaterdag naar de vijfde stek in de reguliere kwalificatie en toonde zich nadien hoopvol. De tweevoudig GP-winnaar heeft moeite over één snelle ronde, maar voelt zich tijdens races beter in de RB16B. Hij komt doorgaans naar voren op zondag en een extra sprintrace zou hem kans bieden om dat al eerder te doen. Op zaterdag toeslaan, zodat hij op zondag meteen mee zou kunnen met de grote jongens. Dat was in ieder geval het plan. De praktijk is een stuk weerbarstiger gebleken. Perez spinde achter de rug van Fernando Alonso en Lando Norris en vergooide daarmee een fatsoenlijke startplek.

Start vanuit pitstraat

"Ik werd verrast door de vuile lucht. Ik kwam uit die bocht en gaf al behoorlijk veel gas. Toen werd ik het slachtoffer van de vuile lucht van mijn voorgangers, dat maakte het lastig", begint Perez het gesprek met onder meer Motorsport.com. "Ik werd een passagier van mijn eigen auto, al neemt dat niet weg dat het een slechte dag is geweest van mijn kant." Die slechte dag is behoorlijk kostbaar met het oog op de race. Zo wordt het vooraan wederom twee tegen één voor Max Verstappen en mist hij de rugdekking van zijn teamgenoot. Deze teleurstelling komt na de mislukte race in Oostenrijk, waarna Perez aangaf 'de resetknop' in te drukken.

Dat resetten zal richting de race van zondag nog een keer moeten gebeuren. Helmut Marko heeft al aan Auto, Motor und Sport laten weten dat Perez vanuit de pitstraat zal vertrekken. Red Bull heeft hem op zaterdag ook vroegtijdig naar binnen gehaald, om nog enkele dingen aan de auto te kunnen veranderen die normaal onaangetast moeten blijven onder parc fermé. "Bij Checo moeten we enkele checks doen vanwege de veiligheid, dus we zullen inderdaad aan de FIA vragen om wél aan de auto te mogen komen", bevestigt teambaas Christian Horner. "Gelukkig heeft hij niets geraakt, hij had alleen een enorme flat-spot op de banden. De vibraties waren op een gegeven moment zo immens dat we hebben besloten om Checo binnen te halen. Daardoor kunnen we de hele auto in ieder geval nog eens goed bekijken."

Perez blijkt toch niet overtuigd van nieuw weekendformat

Los van zijn eigen fout blijkt Perez in algemene zin ook nog niet helemaal te spreken over het aangepaste weekendformat. Waar hij de sprintrace vrijdag nog een voordeel noemde, is hij een dag later niet overtuigd. "Het is heel anders, al moeten we nog even afwachten. Het is in mijn optiek vooral voor de fans gedaan. Ik vind het een beetje te veel afwijken van wat we normaal doen. Die tweede training is al helemaal tijdverspilling", duidt hij op het feit dat teams dan toch niets meer mogen aanpassen. "We moeten kijken of we daar iets aan kunnen veranderen."