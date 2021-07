Hamilton: Betere strategie enige kans om Verstappen te verslaan

Na een sterke kwalificatie mocht Lewis Hamilton vanaf pole-position vertrekken in de eerste F1-sprintrace ooit. Titelrivaal Max Verstappen wist hem echter al bij de start te verschalken en daarna slaagde de wereldkampioen er slechts enkele ronden in om de Red Bull-coureur te volgen. Het gevolg is dat Hamilton zich geen illusies maakt over de verhoudingen tijdens de race op zondag. In zijn ogen moet Mercedes de race strategisch perfect uitvoeren om een reële kans te maken op de zege.

“Ik denk dat Verstappen veel snelheid had en ik denk niet dat hij echt hard hoefde te pushen, maar wij gingen voluit. Het gaat zwaar worden”, vertelde Hamilton na de sprintrace. “Als ik op een of andere manier gedurende de stints bij hem in de buurt kan blijven, misschien dat we dan via de strategie druk kunnen uitoefenen. Inhalen op de baan gaat ons in ieder geval niet lukken, ze zijn daar gewoon te snel voor. Hopelijk gaan we voor de lange adem.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent dat er qua pure snelheid weinig verschil zit tussen Red Bull en Mercedes. Strategie wordt dus belangrijk en daarbij kan de Duitse formatie de troefkaart Valtteri Bottas inzetten. De Fin start op de derde positie en zorgt ervoor dat de twee Mercedes-coureurs samen de strijd aan kunnen gaan met de enige Red Bull van Verstappen. De Nederlander staat er na de mislukte sprintrace van teamgenoot Sergio Perez alleen voor op Silverstone. “Ik denk dat we de snelheid hebben”, stelt Wolff.

“Als Lewis aanvankelijk zijn positie had behouden, hadden we denk ik dezelfde race gezien. Het enige verschil was dan dat er een Mercedes vooraan reed. Dat houdt in dat we qua snelheid op gelijke hoogte staan. Met twee auto’s vooraan kan je de strategie splitsen. Je kan lang doorgaan, je kan een overcut of een undercut proberen, je kan starten op verschillende banden. Dat is zeker een groot voordeel.”

Daarnaast is het opvallend om te zien dat Red Bull en Mercedes een andere richting hebben gekozen op Silverstone. De leiders in het kampioenschap rijden met meer downforce, de Zilverpijlen juist met minder downforce. Daardoor is de topsnelheid van Mercedes hoger en Verstappen vreest daardoor dat zijn afstelling hem mogelijk kwetsbaar maakt op de rechte stukken. “We lijken snel in de bochten en zij zijn dit weekend snel op de rechte stukken. Natuurlijk mag je na de eerste vrije training niets meer veranderen, dus je zit vast als je verkeerd zit. Ik denk dus dat wij een beetje vast zitten op het rechte stuk, dus daarom moeten wij de tijd goedmaken in de bochten.”

