Ferrari bevestigt nieuwe upgrades voor GP van Portugal

In de afgelopen races begon Ferrari met het uitrollen van een uitgebreid pakket upgrades. Het eerste deel daarvan werd in Sochi al op de auto gemonteerd, op de Nürburgring volgde deel twee. De Scuderia blijft echter niet stilzitten en heeft voor de Grand Prix van Portugal wederom wat ontwikkelingen voor de bolide. Teambaas Mattia Binotto kondigde dat in de Eifel al aan en hoofd prestatieontwikkeling Enrico Cardile bevestigt dat in zijn voorbeschouwing op de GP van de Eifel. “Op Portimao hebben we een nieuwe update, vooral voor de diffuser. Daarmee voltooien we het programma dat we uitgezet hebben in de afgelopen maanden.”

Na een aantal moeilijke races heeft Ferrari de weg omhoog ingeslagen sinds de introductie van de nieuwe onderdelen in Rusland en de Eifel. Volgens teambaas Mattia Binotto zouden de upgrades niet veel extra snelheid opleveren, maar wel liet het Italiaanse team zien de juiste weg te hebben ingeslagen. Cardile hoopt dat Ferrari op Portimao de bevestiging krijgt dat de ontwikkeling op de goede weg is, nadat het team werd geplaagd door correlatieproblemen met de windtunnel in Maranello. “De indicaties van de laatste Grands Prix zijn positief en we hopen dat dit weekend hetzelfde geldt. We moeten wel beseffen dat de ontwikkeling dit jaar meer dan ooit gericht is op volgend seizoen. Tegelijkertijd verwachten we wel betere prestaties te zien met de SF1000: het zou heel handig zijn om ons in ieder geval aan het hoofd van de groep auto’s en coureurs te zien die binnen enkele tienden om de plaatsen vier en lager strijden.”

Vanwege het coronavirus en de daaropvolgende financiële problemen is de ontwikkeling van een nieuw chassis aan banden gelegd voor 2021. Er mogen slechts op beperkte schaal aanpassingen gedaan worden en dat moet door middel van het inzetten van tokens. Ieder team heeft twee van die tokens. Eerder bevestigde Ferrari al dat beide tokens ingezet worden om de achterzijde van de auto van een upgrade te voorzien. Volgens Cardile is dat een logische keuze voor Ferrari, omdat het team op dat vlak ‘de grootste marge voor verbetering’ ziet.

“Dat zeg ik niet alleen omdat dit het deel van de auto is waar significante veranderingen worden geïntroduceerd via het technische reglement”, stelt Cardile. “Ook geloven we vanwege de manier waarop onze auto in elkaar zit dat we hier echt significante progressie kunnen boeken. Daarom hebben we besloten onze tokens aan dit deel van de auto te spenderen. Als we kijken naar de tussenstand, doet het pijn om onszelf terug te zien op de zesde plaats. We zijn ons zeer bewust dat deze positie niet Ferrari-waardig is. We willen ons absoluut verbeteren, voor onszelf en voor onze fans die ons zelfs in deze moeilijke tijd met passie blijven steunen.”