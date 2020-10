Ferrari plant introductie nieuwe upgrades bij Portugese GP

Het seizoen 2020 verloopt bijzonder teleurstellend voor Ferrari. Charles Leclerc wist de enige twee podiumplaatsen van de renstal te pakken in Oostenrijk en op Silverstone, maar over de gehele linie komt de bolide van de Scuderia tekort om op regelmatige basis voor het podium te strijden. Na puntloze races op Spa-Francorchamps en Monza en een moeizame races op Mugello en Sochi verging het Ferrari iets beter op de Nürburgring. Dat is volgens Binotto deels te danken aan de upgrades die werden meegenomen naar Rusland en de Eifel.

“Natuurlijk zijn we niet tevreden met dit resultaat, maar we blijven werken om ons algemene prestatieniveau te verbeteren. We zagen tekenen van progressie in de kwalificatie, maar het belangrijkste is dat de updates die we introduceren de goede kant op lijken te gaan, vooral met het oog op 2021”, analyseert Binotto, die tevens vertelt dat er nog meer in het vat zit. “In het licht hiervan zouden we ook een aantal updates moeten hebben voor de volgende race in Portimao.”

Leclerc sloot de kwalificatie op de Nürburgring af op een prima vierde positie, maar in de race kwam de Monegask niet verder dan de zevende positie. Daarmee presteerde hij wederom fors beter dan teamgenoot Vettel, die vroeg in de race spinde en uiteindelijk niet verder kwam dan de elfde positie. Binotto gaf een verklaring waarom Leclerc in de slotfase tijdens de safety car-fase niet naar de pits werd gehaald voor een nieuw setje zachte banden, terwijl de concurrentie dat wel massaal deed.

“Het was een moeilijke race, wat vooral kwam doordat het lastig was de bandentemperatuur in het juiste window te krijgen. Dat was vooral zo bij Charles die, na een goede start, begon te kampen met graining op de softs. Dat gebeurde vanaf de eerste ronden, waardoor hij niet zo hard kon pushen als hij wilde”, zei Binotto. “In de slotfase was het mogelijk om hem binnen te halen tijdens de safety car, maar we namen gezamenlijk het besluit om hem op mediums te laten staan door wat we eerder in de race hadden gezien.”