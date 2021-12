Ferrari: Hypermoderne simulator moet begin 2022 volledig draaien

Ferrari kondigde afgelopen juli aan dat na twee jaar de bouw van een nieuwe hypermoderne simulatorfaciliteit in Fiorano was afgerond. De ontwikkeling was in samenwerking gedaan met het Britse bedrijf Dynisma. Het team liet toen weten ernaar te streven om ook de nieuwe simulator klaar te hebben voor de laatste fase van het 2021-seizoen, zodat deze kon worden ingezet bij de ontwikkeling van de 2022-auto. De afgelopen maanden heeft Ferrari met diverse coureurs gewerkt aan de kalibratie van de simulator. De simulator werd voor het eerst ingezet tijdens het Grand Prix-weekend in Saudi-Arabië.

"In september hebben we de simulator met de coureurs in gebruik genomen. Het duurt echter een aantal maanden voordat deze helemaal klaar is", sprak sportief directeur Laurent Mekies tegen onder andere Motorsport.com. "Volgens mij heeft Mattia [Binotto] gezegd dat we deze ter ondersteuning gebruikt hebben voor het weekend [in Saudi-Arabië], maar dit houdt niet in dat de correlatie al helemaal klaar is. Dit specifieke punt is een belangrijk onderdeel van de cyclus. Werkt alles al volledig? Nee. Wanneer dat gaat zijn? Waarschijnlijk in de eerste maanden van volgend jaar. Kan alles er al worden uitgehaald? Nee, verre van."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Leclerc positief over nieuwe simulator

De nieuwe simulator heeft volledige in-the-loop-mogelijkheden voor de coureur, zoals die door een aantal andere teams worden gebruikt. Dit betekent dat eventuele oplossingen volledig van de coureurs moeten komen. Antonio Fuoco en Davide Rigon zijn de twee belangrijkste rijders voor het simulatorwerk. Ferrari blijft ook nog gebruik maken van de vorige simulator, zolang de overgang naar de nieuwe faciliteit nog niet is afgerond. Het nieuwe testcentrum gaat volgens Mekies een belangrijke stap worden.

Charles Leclerc zei in Abu Dhabi dat de nieuwe Ferrari-simulator er goed uitzag, maar er nog wel genoeg werk aan de winkel was. "Het wordt met name een verbetering voor alles wat wij als coureurs gaan voelen. Het is heel moeilijk om de G-krachten na te bootsen. Dus met name op dat vlak zal het een verbetering zijn, maar ik heb het nog niet geprobeerd."