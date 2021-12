Formule 1-kampioen Verstappen verkozen tot Sportman van het Jaar

Verstappen ontving de prijs voor zijn prestaties tijdens de afgelopen twee seizoenen, want in 2020 werden de Nederlandse sportprijzen niet uitgereikt. Een belangrijke reden voor de eretitel is vanzelfsprekend het binnenhalen van zijn eerste F1-wereldkampioenschap. Dit stelde de Nederlander veilig na een inhaalactie op Mercedes-coureur Lewis Hamilton in de slotronde van de Grand Prix van Abu Dhabi. In 2021 behaalde Verstappen tien zeges en tien pole-positions, die voegde hij toe aan de twee zeges van 2020. Overigens had de coureur van Red Bull Racing zijn nominatie al op zak voordat hij de wereldtitel veiligstelde in Abu Dhabi.

Verstappen kon de prijs niet persoonlijk in ontvangt nemen omdat hij in het vliegtuig zat op weg naar zijn vakantiebestemming. Vader Jos nam in de studio de honneurs voor hem waar. “Hij moest er heel veel voor doen natuurlijk, dus hij is wat moe”, zei hij. “Het was een zwaar jaar en na het behalen van de wereldtitel kwamen er heel veel emoties los. Afgelopen week moest hij ook nog heel veel doen en was hij wat vermoeid. Dus hij is blij dat hij nu op vakantie is.”

Over de laatste race in Abu Dhabi vertelde Jos: “Na vijf of zes rondjes was ik weggelopen. Ik dacht: het zit er vandaag niet in. We kwamen tekort qua snelheid. Toen ben ik boven alleen in een kamertje gaan zitten, waar een televisie stond. Vijf ronden voor het einde kwamen er weer nieuwe kansen met die crash van Latifi. En toen kwam de safety car naar binnen. En ik ken Max. Als hij een kans krijgt, dan gaat hij ervoor. Dan is het alles of niets. En we hebben gezien hoe het geëindigd is.”

Het is niet de eerste keer dat Verstappen tot winnaar is verkozen. In 2016 mocht de Nederlander de Jaap Eden Award ook in ontvangst nemen. In dat jaar stapte hij vanaf de Spaanse Grand Prix over van Scuderia Toro Rosso [het huidige AlphaTauri] naar Red Bull Racing. Zijn eerste race voor zijn nieuwe werkgever wist hij meteen te winnen. Verstappen was ook dat jaar niet zelf bij de festiviteiten aanwezig. Jan Lammers nam toen namens de Limburger de bokaal in ontvangst.

De twee andere genomineerden voor de Jaap Eden Award van 2020-2021 waren BMX'er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen. Kimmann pakte in Tokyo olympisch goud. De BMX'er deed dit met een kniebreuk die hij had opgelopen na een botsing met een official tijdens een training. Lavreysen greep op de wielerbaan twee keer goud en één keer brons. Beide heren pakten dit jaar ook nog de wereldtitel in hun discipline.