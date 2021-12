Eindrapport Aston Martin: Van subtop naar niemandsland

Het Formule 1-seizoen van Aston Martin

Rapportcijfer: 5,7

Je hebt ze er in elke klas wel tussen zitten. Van die types die klakkeloos het huiswerk overpennen van een klasgenoot. Op zich vrij onschuldig, totdat er plots een onverwachte overhoring volgt. Een dikke onvoldoende is dan vaak het logische resultaat.

In dit geval komen Lawrence Stroll en zijn gevolg er vanaf met een 5,7. Met de hakken over de sloot krijgt Aston Martin Racing van de redactie van Motorsport.com Nederland nog net een voldoende voor het Formule 1-seizoen van 2021. De renstal uit Silverstone kende in 2020, toen het nog Racing Point heette, een ijzersterk seizoen met de roze geverfde Mercedes-kopie. Het team greep maar net naast de derde plek bij de constructeurs, maar toen kwam die onverwachte overhoring van de FIA. In plaats van een volledige bevriezing van het reglement werden er afgelopen winter toch wat kleine reglementswijzigingen doorgevoerd, volgens de officiële lezing om bandenleverancier Pirelli tegemoet te komen. Er moesten de nodige veranderingen worden aangebracht aan de vloer van de auto, wat vooral nadelig uitpakte voor de lage rake-filosofie van Mercedes. Het team van Lawrence Stroll – inmiddels omgedoopt tot Aston Martin – reed na het kopiëren van de Mercedes ook nog met een lage rake, waardoor ook de in Silverstone gevestigde renstal hard werd getroffen door de regelverandering.

Waar Mercedes de verloren hoeveelheid downforce gedurende het jaar nog enigszins terug kon vinden, heeft Aston Martin het hele jaar achter de feiten aangehobbeld. Na het kopiëren van de Mercedes-filosofie leken de engineers van de renstal simpelweg niet over de kennis of de middelen te beschikken om de boel net als het fabrieksteam recht te zetten. Het gevolg was een duikeling in de rangorde. Waar de renstal van teambaas Otmar Szafnauer zich de laatste jaren nog terugvond aan de top van de middenmoot, bungelde het team dit jaar onderaan in de strijd om de kruimels die door de topteams van Mercedes en Red Bull worden achtergelaten.

Kleurloos British Racing Green

Met de transformatie van Racing Point naar Aston Martin werd de opvallende roze kleurstelling ingeruild voor het beroemde British Racing Green, maar we hadden het ook geloofd als Lawrence Stroll had gekozen voor camouflage-achtig legergroen. De groene bolides van Sebastian Vettel en Lance Stroll waren dit jaar bij tijd en wijle namelijk onzichtbaar. Zelden reed het team zich in de kijker, waardoor het genoegen moest nemen met een plek in niemandsland. Vorig jaar greep het achter de twee topteams net naast de titel ‘best of the rest’, dit jaar was zelfs de strijd om de vijfde plek bij de constructeurs te hoog gegrepen. Met een totaal van 77 punten scoorde Aston Martin bijna de helft van het aantal punten dat het als zesde geëindigde AlphaTauri dit jaar scoorde. Het gat naar voormalig rode lantaarndrager Williams – dat met 23 punten achtste werd – is eveneens groot.

Halverwege het jaar kende Aston Martin heel even een opleving. Na de stroeve start van nieuwkomer Sebastian Vettel eindigde de Duitser een ijzersterke race in Monaco op de vijfde plek, om vervolgens in Azerbeidzjan zijn eerste podiumfinish in dienst van Aston Martin te scoren. Vlak voor de zomerstop volgde in Hongarije een nieuw bezoek aan het ereschavot, totdat de AMR21 van de viervoudig wereldkampioen bij de technische keuring te weinig brandstof aan boord bleek te hebben. De trofee en de achttien zuurverdiende WK-punten moesten worden ingeleverd, maar voor zowel Vettel als Aston Martin hadden die misgelopen punten uiteindelijk geen verschil gemaakt voor de plek in de eindklassering.

De ontnomen tweede plek van Vettel in Hongarije was eigenlijk ook meteen het laatste kunstje van Aston Martin dit seizoen. In de tweede seizoenshelft kwam de renstal vooral in het nieuws met het aantrekken van voormalig McLaren-teambaas Martin Whitmarsh. Die zal achter de schermen voor de nodige rust moeten gaan zorgen, aangezien het daar nogal lijkt te rommelen tussen teambaas Otmar Szafnauer en eigenaar Lawrence Stroll, die ook nog niet onder de indruk lijkt van nieuwe aanwinst Vettel. Zoonlief Lance deed het ondanks het feit dat hij al een tijdje rondloopt in Silverstone beduidend minder dan zijn nieuwe stalgenoot, maar de Canadees hoeft uiteraard niet te vrezen voor zijn stoeltje.

De ambitie van Stroll senior om binnen een aantal jaren mee te vechten om de wereldtitel is nog altijd onveranderd. De ingrijpende reglementswijziging in 2022 komt voor het team dan ook als geroepen, wat ook meteen de nodige druk met zich meebrengt. Met weer zo’n seizoen als afgelopen jaar zal Stroll namelijk geen genoegen nemen.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 5,5 Koen Sniekers 6,0 Niels Dijksterhuis 4,5 Bjorn Smit 5,0