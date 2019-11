Alonso: "Nieuwe F1-reglementen halen me misschien over"

Fernando Alonso werd in 2005 en 2006 wereldkampioen in de Formule 1, met het toen nog succesvolle Renault. De 38-jarige Spanjaard heeft aan het einde van het vorig seizoen een punt achter zijn F1-ambities gezet, maar hintte desondanks regelmatig op een mogelijke terugkeer. Bovendien is hij bij McLaren betrokken gebleven als ambassadeur en testte hij de MCL34 die het team dit jaar gebruikt.

De tweevoudig 24 uur van Le Mans-winnaar heeft nog één missie af te strepen om de status te verwerven van de tweede man ooit met de Triple Crown of Motorsport: het winnen van de Indianapolis 500. Dat bleek een lastige klus, waardoor hij zich inmiddels focust op zijn debuut in de Dakar Rally. Toch wil hij zijn droom de Indy 500 te winnen niet opgeven, al begint de Formule 1 ook weer te kriebelen. "Volgend jaar wil ik me na de Dakar voorbereiden op een nieuwe poging in de Indy 500, met een betere voorbereiding. Wat 2021 betreft, laten we afwachten... De Formule 1 met nieuwe reglementen kan iets zijn, daar zal ik opnieuw goed naar moeten kijken", vertelde hij.

De Formule 1 zal op donderdag de nieuwe plannen voor dat jaar onthullen, nadat het met de teams en FIA onlangs bijeenkwam om de laatste ideeën te bespreken. De sport wil hoe dan ook het gat tussen de top drie en de kleinere teams verminderen, waarbij het budgetplafond een belangrijke rol zal spelen. Alonso uitte daar de afgelopen jaren meermaals zijn frustratie over, vooral de Mercedes-dominantie zat hem dwars. In zijn tijd bij McLaren heeft hij zelf geen enkele keer het podium bereikt, omdat de wagen niet competitief genoeg was.

"Als de reglementen zijn bevestigd, zal ik kijken of de Formule 1 weer interessanter is en meer gemengd, in plaats van dat één team constant domineert. Met een nieuw ontwerp van de wagens en kostenplafond van 175 miljoen dollar zou dat kunnen", aldus Alonso. De manieren waarop de F1 de sport weer aantrekkelijker wil maken komen wel overeen met hoe hij zelf over de verbeterpunten denkt. "Ze moeten de teams in balans brengen, de kosten en alles wat eerlijker maken voor iedereen. Ze moeten bijvoorbeeld meer standaardonderdelen introduceren, want dan komt het veld al dichter bij elkaar te liggen."

Met medewerking van David Evans