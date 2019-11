Marko erkent fout: Line-up niet op korte termijn bevestigd

Het is al tijden een van de grootste vraagtekens in de Formule 1-paddock: wie vormt in 2020 een team met Max Verstappen bij Red Bull Racing? De energiedrankengigant kan kiezen uit drie kandidaten uit de eigen pool: Alexander Albon, Pierre Gasly en Daniil Kvyat. Eerstgenoemde lijkt gezien zijn huidige vorm de grootste kanshebber, maar consultant Dr. Helmut Marko wil de knoop nog niet doorhakken. Sterker nog: de excentrieke Oostenrijker laat - in tegenstelling tot eerdere beweringen - weten dat ook Kvyat nog een van de kandidaten is. Het kamp Verstappen zou graag een ervaren, snelle en betrouwbare rijder als Nico Hülkenberg zien komen maar dat sluit Marko uit.

Toch lijkt het erop dat we nog even moeten wachten voordat er duidelijkheid is. Marko zei in een eerder stadium dat hij na de Grand Prix van Mexico het nieuws naar buiten zou brengen maar de Oostenrijker had zich vergist wanneer die race zou plaatsvinden. “Het was fout van mij om dat te stellen”, erkent Marko in een exclusief interview met Motorsport.com. “In mijn hoofd werd Mexico na de Grand Prix van Amerika verreden. Het is natuurlijk precies andersom. In de tussentijd hebben we bevestigd dat alledrie de rijders bij ons aan boord blijven. De situatie van Max is sowieso duidelijk. Nu hebben we geen haast om te bepalen wie er in welk team gaat rijden.”

De uitgesproken Oostenrijker bevestigt dat ook Daniil Kvyat nog kans maakt op het felbegeerde zitje bij het topteam, terwijl hij eerder liet weten dat de Rus geen kandidaat meer was. Dat berust allemaal op een misverstand, zo legt Marko uit: “Ik bedoelde te zeggen dat we de kwaliteiten van Kvyat kenden. We wisten niet hoe Albon het zou doen, daar moesten we nog achter komen. Alledrie de rijders zijn nog in de race.”

Marko sluit Hülkenberg uit

In de Formule 1-paddock gaat het gerucht dat Verstappen niet te spreken is over het feit dat hij er in veel beslissingen over de wagen en de afstelling alleen voor staat. De Nederlander zou gevraagd hebben om een meer ervaren teamgenoot. Nico Hülkenberg zou perfect in dat plaatje passen, maar dat sluit Marko uit: “Nee, het gaat alleen tussen onze drie rijders. Dat hebben we altijd gezegd. Zij hebben een contract met Red Bull Racing, met de clausule dat Red Bull Racing kan bepalen waar ze rijden.”

De Red Bull-adviseur erkent wel dat Verstappen graag een ervaren, snelle teamgenoot naast zich heeft: “Ja. Hij is een sterke rijder. Hij kan het zich veroorloven een sterke rijder naast zich te hebben. Maar Albon heeft sinds Suzuka aangetoond dat hij bijna net zo snel als Max kan zijn.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll, Motorsport.com Duitsland