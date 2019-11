Vettel: "Grappig hoe snel men van mening verandert"

Het Formule 1-seizoen 2019 van Sebastian Vettel valt misschien wel meer dan ooit te omschrijven als een achtbaanrit. De vorm van de Duitser schommelt op en neer, maar sinds de Grand Prix van Singapore lijkt hij herboren. Zijn recente reeks podiumfinishes, evenals de race in Rusland waarin hij met pech uitviel, geven zijn criticasters weinig aanleiding om te klagen. Hij heeft sinds de zomerstop minder punten te pakken dan Charles Leclerc, maar gerekend vanaf de stratenrace in Marina Bay wél meer. Bovendien won hij daar zijn eerste GP sinds de zomer van 2018.

De fouten in eerdere races, tot aan de race op het Italiaanse Monza waar hij spinde en te roekeloos terugkeerde op de baan, zijn hem op veel kritiek komen te staan. Maar sindsdien krijgt hij juist veel lof voor zijn verbeterde vorm. Die kentering vanuit de media en fans vindt hij ergerlijk, zo geeft hij toe in een exclusief interview met Motorsport.com: "Het is soms moeilijk om niet te luisteren naar de kritiek. De wereld is tegenwoordig zo snel in beweging, mensen oordelen denk ik te snel. Maar dat is hoe ik erover denk, niet alleen binnen de Formule 1. Wij worden niet anders behandeld dan andere sportatleten, of zelfs politici."

De Ferrari-coureur heeft naar eigen zeggen door het commentaar op zijn prestaties geleerd dat mensen van nature snel van gedachten veranderen. "Het is een nachtmerrie. Elke dag oordelen we, veranderen we van mening. Dat vind ik niet geloofwaardig, want als je ergens voor staat kan je toch niet van de ene op de andere dag je eigen standpunt verwerpen? Tenzij je er een goede reden voor hebt, maar dan verandert dat de volgende dag weer. Er zijn zoveel mensen gepassioneerd over deze sport, maar dat maakt het niet altijd beter. Als er iets negatiefs gebeurt, duurt het soms langer om dat uit het hoofd van mensen te krijgen. Ik loop lang genoeg mee om te weten dat je ups en downs meemaakt, maar het blijft grappig: de ene dag zei iedereen dat het allemaal rampzalig was, de volgende dag was het ineens weer geweldig."

Met medewerking van Scott Mitchell