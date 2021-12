De Braziliaanse Grand Prix was in 2008 de seizoensafsluiter en decor van de ontknoping in het wereldkampioenschap. Massa reed zijn derde seizoen in dienst van Ferrari, terwijl Hamilton met zijn tweede Formule 1-jaar bezig was bij McLaren. Mocht Massa zegevieren op Interlagos, dan moest Hamilton vijfde of hoger worden om zijn eerste titel veilig te stellen. Het werd een race met een knotsgek einde, waarbij regen een belangrijke rol speelde.

Felipe Massa verdrietig na het mislopen van de titel in 2008.

Massa trainde pole, startte uitmuntend op een natte baan en reed onbedreigd op de eerste positie terwijl het circuit aan het opdrogen was. In de slotfase van de wedstrijd besloten de hemelpoorten zich weer te openen en begon het langzaam te druppelen. Diverse coureurs doken naar binnen, waaronder wedstrijdleider Massa en Hamilton. Een foutje van Hamilton in de laatste bocht zorgde ervoor dat Sebastian Vettel hem in de Toro Rosso voorbij stak. Daardoor kwam de Brit zesde te liggen. Niet genoeg om de titel te pakken. Het begon steeds heviger te regenen en de enige coureur die niet op regenbanden reed was Toyota-coureur Timo Glock. Dit bleek de redding van Hamilton. Terwijl Massa zegevierde en een voorzichtig vingertje liet zien vanuit de cockpit, passeerde Hamilton Glock in de laatste bocht. De toenmalig McLaren-coureur finishte als vijfde en greep zijn eerste wereldtitel. Het leverde iconische televisiebeelden op en de beroemde uitspraak van Formule 1-analist Martin Brundle: "Is that Glock?"

Massa heeft dus ervaring met kampioenschappen die beslist worden in de laatste ronde en snapt waar Hamilton nu doorheen gaat. "Ik kan me wel inbeelden hoe hij zich voelt. Het lijkt natuurlijk grotendeels op wat ik in 2008 heb meegemaakt. Ik denk dat dit is wat Hamilton momenteel meemaakt", aldus Massa exclusief tegenover Motorsport.com. De Braziliaan vertelt verder dat Verstappen de titel heeft verdiend: "Hij heeft een geweldig jaar achter de rug. Je kunt erover zeggen wat je wil, maar hij is degene met de meeste overwinningen dit seizoen. In de laatste ronde zag hij zijn kans en ging ervoor. Geen slechte timing." Toch vindt de elfvoudig Grand Prix-winnaar dat Verstappen anders had moeten rijden in Saudi-Arabië. "Verder streed hij zoals hij is en dat is agressief. Hij verdient het kampioenschap."