Ralf Schumacher looft Verstappen, hekelt Michael Masi en Mercedes

Max Verstappen won zondag in Abu Dhabi de wereldtitel door in de slotronde zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton te verslaan. Hamilton lag de gehele race voor de Red Bull van de Nederlander, maar zag door een safety car-fase - na een crash van Nicholas Latifi - zijn voorsprong van elf seconden verdampen. Toen wedstrijdleider Michael Masi meedeelde dat de vijf achterliggers tussen Hamilton en Verstappen weg zouden gaan, smaakten de druiven nog zuurder. Mercedes voelde de bui al hangen, met een Red Bull op hagelnieuw rubber in de nek.

Masi had even daarvoor nog laten weten dat de vijf op hun plek zouden blijven, maar was na een gesprek met Red Bull-teambaas Christian Horner van gedachten veranderd. Volgens Ralf Schumacher maakte de wedstrijdleiding er zondag een zooitje van. "De FIA is zo'n beetje de verliezer van het jaar als je kijkt naar de beslissingen die dit seizoen zijn genomen", zei de expert bij Sky Duitsland, na de Grand Prix van Abu Dhabi. "De puinhoop begon in Brazilië. En dan dit in de laatste race."

"Bittere nasmaak"

Volgens Mercedes hebben Masi en de stewards tijdens de seizoensfinale niet goed het reglement nageleefd. Het Duitse fabrieksteam diende daarom protest in. Dat werd zondag afgewezen, maar Mercedes kan de komende dagen nog in beroep gaan. Schumacher (46), die in 2007 zijn laatste F1-race reed, snapt dat Mercedes dit doet. "Toto zei over de radio, 'Michael [Masi] dit klopt niet'. De race moet een ronde eerder worden gestopt.' Hij wilde er eigenlijk voor zorgen dat de laatste ronde niet zou tellen. Natuurlijk, je moet alles uit de kast halen, maar Max en zijn team deden het ontzettend goed in een waanzinnig spannende race. Hij heeft bij de herstart eerlijk gewonnen. Het spijt me, maar ik denk dat het een bittere nasmaak geeft als je zo probeert het WK te winnen", aldus Schumacher over het protest.

Ralf Schumacher reed na zijn F1-carrière, waarin hij uitkwam voor Jordan, Williams en Toyota, vijf jaar voor Mercedes in de DTM. Hij won eenmaal een race, in 2010.