Verstappen over constructeurstitel: “Mercedes was het sterkere team”

Max Verstappen en Lewis Hamilton gingen met een gelijk aantal punten naar de laatste race van het seizoen. Lange tijd leek het de kant van Hamilton uit te vallen, maar in de laatste ronde wist Verstappen de zaak op miraculeuze wijze te redden. Hij passeerde de Brit, won de race en daarmee de wereldtitel. Bij de constructeurs viel het kwartje daarentegen wel in de richting van Mercedes, dat daarmee voor het achtste jaar op rij wereldkampioen werd bij de teams.

“Bij de coureurs had het beide kanten op kunnen vallen, Lewis en ik hebben ieder een fantastisch seizoen gehad en we hebben elkaar tot de limiet gepusht”, verklaarde Verstappen in gesprek met de schrijvende pers, waaronder Motorsport.com. "Bij de constructeurs is het denk ik eerlijk dat zij gewonnen hebben, ze waren over het algemeen het snellere team en wat dat betreft hebben we geen zaken die we onszelf kunnen verwijten. We hebben alles gedaan om zo goed mogelijk te presteren, maar ik denk dat de uitslag wel terecht is.”

Verstappen kende naar eigen zeggen een paar dominante races dit seizoen, maar vond Mercedes over het algemeen sterker. Dat de beide teams zo diep gingen, vond Verstappen mooi om te zien. “Het is een plezierig gevecht geweest tussen twee teams die er echt voor gingen en die echt alles uit de kast haalden tot de laatste race. Natuurlijk zijn er momenten waar je denkt dat het je door de vingers glipt, dat je denkt dat het toch niet goed gaat aflopen. Er zijn altijd verrassingen, er zijn races die we niet hadden moeten winnen maar waar we wel het sterkste waren. En er zijn ook races waar ik pech had met de band [in Baku], dat soort dingen. We hebben ook veel punten verloren daardoor, maar over het algemeen is het een intens maar crazy seizoen geweest.”

Protestsituatie passend in seizoen

Mercedes probeerde zondagavond met twee protesten nog roet in het Red Bull-eten te gooien, maar de beide protesten werden afgewezen. In het eerste geval zou Verstappen achter de safety car even voor Hamilton gereden hebben, het tweede voorval concentreerde zich meer op de handelswijze van FIA-racedirecteur Michael Masi die de achterblijvers langs Hamilton stuurde en de race vlotjes hervatte. Verstappen was vooral blij dat hij de titelstrijd zelf op de baan kon beslissen zonder verdere controverse. “Nee, het is wel typisch als je naar het seizoen kijkt. Het is wat het is, we waren alsnog blij en genoten ervan. Als team hebben we niets verkeerd gedaan, we zijn gaan racen toen de groene vlag getoond werd en we hebben het op de baan gewonnen. Dat was voor ons al mooi genoeg.”