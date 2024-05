F1 vandaag: Hoe laat begint de Formule 1-race in Imola?

Na 365 dagen met enkel overwinningen voor Max Verstappen en Carlos Sainz, stond er in Miami een nieuwe winnaar op het ereschavot. Lando Norris bekroonde een sterke race met de eerste F1-zege uit zijn loopbaan. Voor het eerst in lange tijd kon een team op pure snelheid meekomen met het dominante Red Bull Racing. Dit weekend komt Ferrari eveneens met een flink upgradepakket, waarmee de Scuderia eveneens hoopt een aantal tienden te vinden. Wordt het een zenuwslopende strijd om de winst in de Grand Prix van Emilia-Romagna, of slaan Max Verstappen en Red Bull Racing snoeihard terug? Op zondagmiddag krijgen we antwoord op deze vraag.

Hoe laat is de F1-race in Imola?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 17 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 17 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 18 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 18 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 19 mei GP van Emilia-Romagna 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Emilia-Romagna vindt plaats op zondag 19 mei. De race op het historische Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola begint om 15.00 uur. Er is geen tijdsverschil met Nederland. De eerste race op Europese bodem is de zevende ronde van het Formule 1-seizoen 2024. De rijders krijgen 63 ronden over het 4,909 kilometer lange glooiende circuit in de Italiaanse heuvels voor de kiezen. In 2023 ging de race in Imola niet door vanwege overstromingen in de regio. De editie van 2022 werd een prooi voor Max Verstappen. De race vond plaats op een natte baan, maar de Red Bull-coureur hield het hoofd koel en won met ruim 16 seconden voorsprong op teamgenoot Sergio Perez. Lando Norris eindigde in de McLaren als derde.