Zo hebben Verstappen en Red Bull toch pole gepakt, Hülkenberg doorslaggevend?

De vrijdagse trainingen vatte Max Verstappen samen als 'verschrikkelijk', maar een etmaal later heeft hij alsnog pole-position veroverd voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hoe hebben de wereldkampioen en Red Bull Racing het precies omgedraaid? En hoe belangrijk is de slipstream van Nico Hülkenberg gebleken afgaande op de data? Gijs Leuvink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin komt ook de uitleg van de FIA-stewards over de gridstraf van Oscar Piastri voorbij en de vraag of Lando Norris kansen ziet om met zijn race pace toe te slaan. Ferrari mag na de gridstraf van Piastri de volledige tweede startrij bezetten. Na de hoopgevende trainingen leek de kwalificatie iets tegen te vallen, al gaf Carlos Sainz te kennen dat het precies aan zijn eigen verwachtingen voldeed. In de video bovenaan de pagina verder aandacht voor het ijzersterke optreden van Yuki Tsunoda, de Q2-exit van Sergio Pérez en een voorbeschouwing op de race van zondag.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!