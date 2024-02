De eerste dag van de driedaagse wintertest in Bahrein was de eerste kans om alle auto's samen te zien, zonder mogelijkheid om de laatste updates en alle geheime onderdelen te verbergen. We maken een rondje door de pitstraat.

Red Bull Racing RB20 detail Foto door: Giorgio Piola

Red Bull heeft niet alleen de inlaat van de sidepod van de RB20 veranderd, ook de interne opbouw van de auto is volledig vernieuwd. De sidepod bevat nu twee radiators in een V-vormige configuratie die in een hoek zijn gepositioneerd.

Dit betekent dat de grotere koelopstelling in zadelstijl boven de motor is geschrapt. Op deze plek is nu een kleinere koeler geplaatst. Deze foto van de auto zonder bodywork wijst erop dat de inlaten naast de halo koele lucht sturen naar het leidingwerk aan de buitenkant van de motorkap.

Red Bull Racing RB20 detail Foto door: Motorsport Images

Op deze foto zijn de inlaten naast de halo gemarkeerd. Deze openingen vangen een deel van de luchtstroom in dat gebied op en leiden dat naar achteren richting de zijkant van de motorkap zoals we op de vorige foto hebben gezien.

Mercedes F1 W15 detail Foto door: Giorgio Piola

Een mooie blik onder de motorkap van de Mercedes W15, die een heel andere opstelling heeft gekregen nu het team dit jaar volledig is afgestapt van de zeropod-oplossing. Naast de positie van de Side Impact Structure en de radiatoren is het interessant om de interne steunen te zien die worden gebruikt om te voorkomen dat de vloer te veel doorbuigt.

Haas VF-24 detail Foto door: Giorgio Piola

Het Haas F1 Team heeft dit seizoen een nieuwe vin aan de buitenzijde van de wing endplate. Deze beschikt nu over een golvende vormgeving over de gehele lengte

Haas VF-24 detail Foto door: Giorgio Piola

Haas heeft zich ook aangesloten bij de teams die gebruikmaken van de semi losgekoppelde flaps. Hierbij zijn de flaps niet volledig verbonden aan de endplate. De koppeling is slechts minimaal om aan de regels te voldoen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor lucht om doorheen te stromen, naar het gewenste gebied. Haas heeft ook nog een kleine winglet toegevoegd aan het verticale deel van de bovenste flap voor meer sturing.

Op deze foto zie je ook de onboardcamera aan de binnenkant van de endplate. Deze is zo hoog mogelijk in de voorste hoek bevestigd om de luchtstroom zo min mogelijk te beïnvloeden.

Haas VF-24 detail Foto door: Giorgio Piola

Bovenaanzicht van het buitenste deel van de voorvleugel van de VF-24, waarop goed te zien is hoe de flapuiteinden naar buiten zijn gedraaid om de lucht optimaal weg te sturen van de auto.

Mercedes W15 neus en voorvleugel detail Foto door: Naamloos

De veelbesproken bovenste flap op de voorvleugel van Mercedes, met een zeer slank element in het niet-beweegbare gedeelte om te voldoen aan de reglementen en om het grotere element aan de buitenkant mogelijk te maken.

Onderkant van de Williams FW46 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Een mooi beeld van de ondervloer en diffuser van de Williams FW46 terwijl hij van het circuit wordt getakeld.

Aston Martin AMR24 detail Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de Aston Martin AMR24 en de push-rod achterwielophanging die het team dit seizoen gebruikt. Zie ook dat de winglet onder de crashstructuur, die het team vorig seizoen introduceerde, opnieuw gebruikt wordt, zij het in een iets andere vorm.

Aston Martin AMR24 detail Foto door: Giorgio Piola

Een foto van het achterste deel van de sidepod van de Aston Martin AMR24 laat zien hoe zorgvuldig de flank is vormgegeven, terwijl we ook kunnen zien hoe de gedraaide randvleugel is verbonden met de onderkant van de vloer.

Alpine A524 Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de P-vormige sidepod inlaat op de Alpine A524 van dit seizoen. Je ziet dat de onderste rand naar beneden is gedraaid om de stroming in de inlaat en de undercut te bevorderen.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto door: Giorgio Piola

Een blik op de kleinere, rondere inlaat van de MCL38. De rest van de breedte van de sidepods wordt benut door de vleugel voor en boven de inlaat, een zogenaamde 'overbite', die over de hele spanwijdte naar voren afloopt.

Mercedes F1 W15 Foto door: Giorgio Piola

De langgerekte downwash sidepod van de Mercedes W15, terwijl er ook een gedraaide randvleugel wordt gebruikt - vergelijkbaar met de vleugel die werd gebruikt tijdens de laatste fase van 2023.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto door: Giorgio Piola

De Red Bull RB20 is uitgerust met twee snorkelachtige koelinlaten op het chassis, in plaats van in de neus. Deze zijn bedoeld om de coureur te koelen. Met de nieuwe regels voor 2024 is het toegestaan om deze koelopeningen op beide posities te plaatsen.

Mercedes F1 W15 detail voorkant Foto door: Giorgio Piola

De Mercedes ondergaat enkele veranderingen in de pitbox, waardoor we een mooi zicht krijgen op enkele van de interne ophangingselementen, waaronder de hefdemper.

Alex Albon, Williams FW46 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

De voorvleugel, neus en ophanging van de Williams FW46 zijn bespoten met flow-vis verf. Zo krijgt het team visuele bevestiging dat de aerodynamische oppervlakken presteren zoals werd verwacht op basis van hun CFD- en windtunnelresultaten.

Ferrari SF-24 Foto door: Giorgio Piola

Meetapparatuur aan de zijkant van de motorkap van de Ferrari SF-24 om data over de luchtstroom te verzamelen. Het team is hier waarschijnlijk geïnteresseerd in correlatiegegevens met betrekking tot de nieuwe lay-out rond de halo.

Ferrari SF-24 Foto door: Giorgio Piola

Tijdens de eerste paar runs van de ochtendsessie werden er ook grotere hekwerken met veel sensoren bevestigd achter de voorwielen van de Ferrari SF-24.

Haas VF-24 Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de sidepod-inlaat van de Haas VF-24, die dit seizoen een 'underbite' heeft.

Haas VF-24 Foto door: Giorgio Piola

Haas heeft zich dit seizoen duidelijk laten inspireren door Red Bull als het gaat om het ontwerp van de vloervleugel en de vleugelrand. De voorste sectie, de naar boven gebogen rand, de vinnen en de gedraaide achterste sectie zijn allemaal ontwerpkenmerken van de RB19 van vorig seizoen.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

De sidepod van de Alpine A524 is bespoten met blauwe flow-vis verf. Zo kan het team ter plaatse zien of bepaalde onderdelen naar wens werken.

Mercedes W15 detail

Deze foto van de remconfiguratie aan de voorkant laat zien hoe ver de fence van de remtrommel af zit. Hierdoor kan koele lucht via de luchthappers aan de buitenkant van de fence richting de remmen gestuurd worden, maar ook via de smalle kanalen tussen de band en de fence.

Ferrari SF-24 detail

Terwijl de monteurs van Ferrari wat aanpassingen aan de SF-24 verrichten, krijgen we een mooi kijkje op enkele van de interne ophangingselementen.

Ferrari SF-24 detail

Ferrari gebruikt een meer organisch hekwerk voor het verzamelen van gegevens. De vormgeving verschilt duidelijk van de vierkante hekwerken die door de meeste andere teams gebruikt worden.

McLaren MCL38 detail

Een close-up van het opkrullende voorste gedeelte van de edge wing met vinnen om de luchtstroom naar buiten te sturen, terwijl de edge wing in de lengte draait en overeenkomt met een soortgelijke geometrie op de vloerrand.

Kick Sauber C44

Een achteraanzicht van de Sauber C44, inclusief de achtervleugel, de beam wing, brake duct winglets en de diffuser.

VCARB 01 detail

Achter het voorwiel van de RB01 is een groot hekwerk gemonteerd om gegevens te verzamelen. De geometrie van het bodywork van de sidepod is aanzienlijk veranderd ten opzichte van de eerder vrijgegeven renders.

Alpine A524 detail

De lay-out van de achterkant van de Alpine A524 is vergelijkbaar met die van vorig jaar, maar het team heeft ervoor gekozen om een dubbele beam wing te gebruiken. De winglets van de brake ducts achter zijn veel korter gemaakt dan volgens de reglementen is toegestaan, dus hier zal nog een aanpassing te zien zijn.

McLaren MCL38 detail

De McLaren MCL38 met meetapparatuur over de hele achterkant van de auto, voor de achterwielen en ook in de diffuser. Het team probeert gegevens uit de praktijk te verzamelen die kunnen worden gebruikt om correlaties te leggen met de CFD- en windtunnelgegevens die ze al hebben vergaard.

Red Bull Racing RB20 detail

Een foto van de achterkant van de RB20. Je ziet hoe de geulen in de motorkap naar buiten toe taps toelopen om uit te komen bij de uitlaat, terwijl er ook koelopeningen te zien zijn naast de motorkap (rond het Honda-logo). Ook de complexiteit van de ondervloer en de diffuser is goed te zien.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Een blik op de Ferrari SF-24 vanaf de voorkant, met de camerabehuizing aan de airbox nu beter zichtbaar omdat er geen winglets meer omheen zitten. Er zijn ook camera's gemonteerd in de inlaat van de sidepod die naar de voorband lijken te kijken en waarschijnlijk infraroodbeelden vastleggen.

McLaren MCL38 detail

De McLaren MCL38 komt terug van een run waarbij flow-vis verf over de achtervleugel en de beam wing is gespoten.

VCARB 01 detail

Een close-up van de achtervleugel van de RB01, die een half vrijstaande tip heeft in dezelfde stijl als zijn voorganger.

Alex Albon, Williams FW46

De achtervleugel en de beam wing van de Williams FW46 zijn bedekt met flow-vis verf.

Alpine A524 detail

Een blik op hoe groot het koelpaneel van de Alpine A524 kan zijn. Op dit moment zijn er slechts een paar koelkieuwen geplaatst, maar het gehele paneel kan in extreem warme omstandigheden geopend worden.

Mercedes W15 detail

Een mooi beeld van het Mercedes-stuur met de verschillende draaiknoppen, schakelaars en knoppen die de power unit bedienen. Let ook op de koelinlaat voor de coureurs in de neus, die dit seizoen mogelijk is dankzij de nieuwe regels, terwijl hij voorheen alleen in de neusvleugel kon worden geplaatst.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

De Red Bull RB20 met flow-vis verf op de achtervleugel en de beam wing.