VIDEO: Hezemans en Albers over mogelijke oorzaak problemen Pérez

De tweede dag van de Formule 1-wintertest in Bahrein was pas een kwartier oud toen Sergio Pérez zich in de pits meldde met een probleem. De remschijf rechtsvoor vatte kort vlam, waardoor Red Bull Racing in een vroeg stadium al aan de slag moest om het een en ander te vervangen. Hij stond daardoor enige tijd in de pits met slechts drie ronden achter zijn naam. Inmiddels zijn de problemen weer verholpen en heeft Pérez zich meermaals op het asfalt van Bahrain International Circuit gemeld voor wat korte runs.

Na een half uur waren de problemen dus verholpen, maar toch is het voor Pérez bijzonder vervelend om die tijd in de pits te moeten doorbrengen. "Je moet een beetje wennen aan de snelheid, aan het stuiteren in de auto en aan dat je zo laag bij de grond ligt. Daar moeten je ogen ook aan wennen. Je wil je natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op volgende week", stelt voormalig F1-coureur Christijan Albers in de studio van Viaplay. Mike Hezemans wijst intussen naar het testschema van Red Bull op deze donderdag. "Hij heeft alleen maar de ochtendsessie, want vanmiddag zit Max [Verstappen] alweer in de auto. Dat is helemaal jammer voor hem."

De exacte oorzaak van de remproblemen bij Pérez is nog niet bekendgemaakt door Red Bull, maar Hezemans ziet wel een mogelijke reden. "Ze zetten er heel vaak nieuwe remmen op tijdens deze test, dus het kan dat er dan net iets verkeerd zit." Albers denkt intussen dat er enkele andere factoren zijn die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het kleine brandje. "Of ze hebben iets nieuws geprobeerd en het werkt niet. Daar heb je natuurlijk ook de tests voor", aldus Albers. "Het kan best zijn dat ze met andere brake ducts zijn begonnen, of dat ze vergeten zijn om de afdekking eraf te halen. Dat gebeurt ook nog wel eens bij monteurs. Daarom heb je er ook altijd van die mooie labels aan hangen met een fluoriserende kleur."