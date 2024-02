Bij het Formule 1-team van Haas kwam er in de winterstop een grote verschuiving. Günther Steiner werd door teameigenaar Gene Haas vanwege tegenvallende resultaten op straat gezet en engineer Ayao Komatsu is zijn opvolger. De Japanner is een totaal ander karakter dan de uitgesproken Steiner, maar coureur Kevin Magnussen is blij met de veranderingen. "Tot nu toe is het wel positief", legt de Deen tijdens de persconferentie bij de testdagen in Bahrein uit.

Of op lange termijn het goede gevoel blijft, dat weet Magnussen echter nog niet. "Daar is het nog te vroeg voor. We zien wel dat, nu we een engineer als topman hebben, alles met andere ogen bekeken wordt", aldus de ervaren coureur. "Ik denk dat het in een Formule 1-team, dat grotendeels uit engineers en technische mensen bestaat, goed is dat er iemand aan het roer staat die de processen en de technische kant veel dieper begrijpt. Ik denk dat we daarom komend jaar een andere dynamiek en structuur binnen het team gaan zien." Wel ziet Magnussen dat een sterk punt van Steiner gemist gaat worden: "Hij had ook zo zijn sterke punten. Ayao is niet zo commercieel als hij. Maar daar maak ik me geen zorgen over, ik wil alleen maar een snelle auto."

Beter gevoel

Nu het seizoen voor de deur staat spreken de meeste teams vooral hun optimisme uit. Bij Haas verwacht men echter heel weinig van het komende seizoen. Magnussen heeft op woensdag voor het eerst een langere tijd achter het stuur van de VF-24 gezeten en dat geeft de burger iets meer moed. "Het gevoel van de auto is goed", vertelt de man uit Roskilde na de ochtendsessie in Bahrein. "We zijn gefocust op de longruns. Vorig jaar hadden we vooral problemen met de banden tijdens de race, dus daar zijn we nu op gefocust. Daar zijn we vanochtend mee bezig geweest en dat gaan we de rest van deze test doen. Het gevoel van vandaag was prima."

Of Haas een stap heeft gezet wil Magnussen ook nog niet zeggen. "Dat is tijdens de wintertests heel moeilijk om te zeggen. Je wil heel graag rondetijden met elkaar vergelijken, maar je probeert het niet te doen. Daar kan je namelijk door misleid worden", vertelt een eerlijke coureur. "Het gevoel is in ieder geval beter, maar dat zullen de andere teams ook hebben."