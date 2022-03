Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

Een blik over de schouder van de Mercedes W13. Hier zien we de extreme sidepods die het team in Bahrein uit de hoge hoed toverden. Ook is hier mooi te zien hoe breed te bovenste Side Impact Spar (SIS)-vin is in vergelijking met de rest van het bodywork.

Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

De achterkant van de Mercedes W13. Deze foto geeft ons een mooie blik op de achterste koelopening rondom de uitlaat en de koelkieuwen op de sidepod en motorkap.

Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

Deze foto geeft een iets beter beeld hoe smal het bodywork van de wagen is ten opzichte van de vloer. Zie ook de pitotbuisjes rondom de onderste rand van de achtervleugel om informatie over de luchtstromingen te verzamelen.

Ferrari F1-75 sidepods detail Foto: Uncredited

Ferrari kwam met een kleine update van de F1-75: een kleine opwaarts gerichte vin vanaf de rand van de vloer (blauwe pijl). Dit is bedoeld om de lucht beter de gewenste richting op te sturen.

Ferrari F1-75 detail Foto: Giorgio Piola

Een kijkje onderhuids bij de Ferrari F1-75 laat mooi zien wat er onder het bodywork van de sidepods gebeurt.

Ferrari F1-75 power unit Foto: Giorgio Piola

Nog een blik onderhuids, maar dan vanaf de andere kant. Nu is ook de motorkap van de F1-75 verwijderd en zien we de complexiteit van een hedendaagse Ferrari nog beter.

Williams FW44 Foto: Giorgio Piola

Ter vergelijking ook de naakte Williams FW44 op het moment dat monteurs aan de wagen werkten. Hier is ook goed te zien dat de koelers in visgraatpatroon langs de as van de wagen geplaatst zijn om ruimte te besparen bij de sidepods.

Mercedes W13 zonder de motorkap Foto: Giorgio Piola

De Mercedes W13 zonder bodywork. Opvallend is dat het team de plaatsing van de interne elementen niet eens zo ingrijpend heeft veranderd, ondanks de introductie van de zeer smalle sidepods.

Haas VF-22 sidepods detail Foto: Uncredited

De vloer van de Haas VF-22 met een opvallende uitsnede voor het achterwiel. Je ziet hier ook mooi de bevestiging tussen de vloer en het bodywork om te voorkomen dat het achterste deel van de vloer onder druk te veel gaat bewegen. Dat heeft een negatieve impact om de luchtstroming en downforce.

Haas VF-22 sidepods detail Foto: Uncredited

Aan de voorzijde zien we de compacte opening van de sidepod en de dubbele verticale vin op de rand van de vloer.

Haas VF-22 voorvleugel Foto: Uncredited

Een close-up van de voorvleugel van de Haas VF-22, inclusief de welvende voorste rand van de endplate.

McLaren MCL36 detail Foto: Uncredited

De vloer van de McLaren stond tijdens de test in Barcelona in de spotlights vanwege de complexiteit. Daarom hier een beter beeld van de vloer en de zorgvuldig gevormde rand.

Stuurtje van de Alfa Romeo C42 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De achterkant van het stuurtje van Valtteri Bottas. De Alfa Romeo-coureur maakt gebruik van een enkele koppelingsflipper zonder 'vakje' om zijn vingers in te plaatsen, zoals hij bij Mercedes wel gebruikte.

De AlphaTauri AT03 met meetapparatuur Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een flink hekwerk achter de AlphaTauri AT03 om de luchtstroom afkomstig van het achterwiel en de diffuser te meten.

Monteurs met de auto van Pierre Gasly, voorzien van enorme meetsensoren Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

En een nog veel groter hekwerk achter de voorwielen. Ook dit is bedoeld om de stroming afkomstig van de voorzijde van de wagen te kunnen beoordelen.

Esteban Ocon, Alpine A522 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine met een licht gewijzigde livery. In Bahrein zijn beide koelpanelen geopend, waar in Barcelona de koeling in de motorkap nog gesloten bleef. Dat heeft uiteraard te maken met de hogere temperaturen.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Meetsensoren achter de voorwielophanging van de Red Bull RB18. Ook deze auto is uitgerust met koelkieuwen in het bodywork om de hitte uit het binnenste van de wagen weg te sluizen.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes met een vergelijkbare test om data te verzamelen over de luchtstroming aan de voorkant van de wagen. Ook zit er een sensor op de rand van de vloer, voor de achterband.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari ging haar eigen weg met meetapparatuur aan de achterkant van de F1-75.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Dit zijaanzicht van de Mercedes W13 laat mooi zien hoe groot de SIS-vin eigenlijk is.

Mercedes W13 voorvleugel en voorwielophanging Foto: Giorgio Piola

De remconfiguratie van de Mercedes W13 van binnenuit gezien. De elementen zijn overduidelijk groter dan vorig jaar, nu de nieuwe 18 inch wielen in gebruik zijn genomen.

McLaren MCL36 voorremconfiguratie Foto: Giorgio Piola

Ter vergelijking de remconfiguratie van de McLaren MCL36. Zij hebben ervoor gekozen om de remschijf af te dichten voor de warmtehuishouding.

Williams FW44 zijaanzicht Foto: Giorgio Piola

De Williams FW44 met een groot koelpaneel in het bodywork, om de hitte vanuit het binnenste van de wagen af te voeren.

Mercedes W13 vloer detail Foto: Uncredited

Een close-up van de vloersectie voor de achterband van de Mercedes W13. Zie ook het 'muizenholletje' in de zijkant van de diffuser, bedoeld om de luchtstromingen beter samen te laten komen.

Aston Martin AMR22 detail Foto: Uncredited

De koelkieuwen op de sidepods van de Aston Martin AMR22. Een deel ervan is nog gesloten omdat het team niet de maximale hoeveelheid koeling nodig denkt te hebben.

Red Bull Racing RB18 met meetapparatuur achter de voorband Foto: Giorgio Piola

Het meethekwerk achter de voorband van de Red Bull RB18. Zie ook de dubbellaags vin aan de buitenkant van de vloer.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Giorgio Piola

Mooi overzicht van de vloer en sidepods van de Red Bull RB18.

Mercedes W13 spiegel Foto: Giorgio Piola

Close-up van de SIS-vin op de Mercedes W13, met de luchtstroomgeleiders erbovenop.

Red Bull Racing RB18 remconfiguratie Foto: Giorgio Piola

De voorremconfiguratie van de Red Bull RB18 zonder de remtrommel geeft ons een mooi inkijkje.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Guanyu Zhou aan het stuur van de Alfa Romeo C42. Zoek de rijhoogtesensor op de rand van de vloer.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Flo-viz verf op de achtervleugel van de Red Bull RB18. Zo krijgt het team ter plaatse visuele bevestiging van de luchtstromingen en kan men snel beoordelen of de aerodynamische onderdelen naar behoren werken.

Alex Albon, Williams FW44 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams met twee meetinstrumenten aan de buitenzijde van de diffuser van de FW44.

Alex Albon, Williams FW44 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een mooi zijaanzicht van de Williams FW44, met de grote koelkieuwen en het doorstroomkanaal aan de achterkant van de sidepod. Ook de details van de vloer zijn mooi te zien.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Een achteraanzicht van de Mercedes W13 laat goed zien hoe bijzonder slank en opmerkelijk de sidepods gevormd zijn.

Mercedes W13 achterremconfiguratie Foto Giorgio Piola

De achterwielophanging en remconfiguratie van de Mercedes W13, met daarvoor een metalen balkje om te voorkomen dat de vloer te veel doorbuigt.

Vergelijking van de voorvleugels van de Mercedes W13 Foto: Giorgio Piola

Een vergelijking van de twee voorvleugels die we tot nu toe van Mercedes gezien hebben. Het bovenste plaatje is gemaakt in Barcelona, de onderste in Bahrein. De vormgeving van debovenste vlap is veranderd om de stroming langs de voorband te veranderen (rode pijl). De binnenste sectie is ook prominenter geworden (blauwe pijl).

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Flo-viz op de achterwielophanging en de buitenrand van de diffuser van de Alfa Romeo C42.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Nog meer flo-viz op de Alfa Romeo C42, ditmaal kort voor de achterband op de vloer.

Alfa Romeo C42 diffuser detail Foto: Uncredited

Een mooi beeld van de achterkant van de Alfa Romeo C42, inclusief de beam wing, diffuser en rear brake duct winglets.

Alpine A522 diffuser detail Foto: Uncredited

Ter vergelijking het achterste van de Alpine A522.

Alfa Romeo C42 detail Foto: Uncredited

Detailopname van de diffuser en rear brake duct winglet van de Alfa Romeo C42.