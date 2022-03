Technisch hoofd F1 erkent: "Hadden dit niet verwacht van Mercedes"

Pat Symonds, het technisch hoofd van de Formule 1, is één van de architecten van het nieuwe reglement. De nieuwe opzet met het grondeffect moet volgen makkelijker maken en de amusementswaarde verhogen. Het reglement lijkt iets meer dichtgetimmerd dan voorheen, maar waar volgers vreesden voor eenheidsworst is exact het tegenovergestelde waar. De variëteit aan ontwerpen is zo mogelijk nog groter dan onder het vorige reglement, al zijn de bolides met een hoge rake uit beeld verdwenen.

Radicaler dan gedacht

Anno 2022 zijn er met name verschillen in de sidepods, waarvoor teams uiteenlopende filosofieën hebben. Mercedes is voor een bijzonder slank ontwerp gegaan, in combinatie met extra vinnen voor de bovenste Side Impact Strucure (SIS). Het is een zet die zelfs de bedenker van het reglement heeft verrast. "Dit is een erg vernieuwende aanpak. Ik heb de auto vanochtend pas voor het eerst gezien, omdat ik nog maar net ben aangekomen. Gisteren heb ik natuurlijk al wel enkele foto's gezien."

"Ik houd er wel van om nieuwe interpretaties te zien, al moet ik eerlijk zeggen dat ik deze aanpak niet had verwacht", laat Symonds aan F1 TV weten. "Ik ben er nog steeds van onder de indruk hoe ze de auto voldoende koeling kunnen bieden, maar schijnbaar lukt het." Dat laatste valt helemaal te concluderen doordat het donderdag en vrijdag bijzonder warm is op het Bahrain International Circuit, waardoor dit een goede test is. "De Mercedes is radicaler dan gedacht. Bij het opstellen van de regels hebben wij niet alleen naar de aerodynamica en de downforce-niveaus gekeken, maar ook naar de koeling. Wij gebruikten in ieder geval een veel grote inlaat van de sidepods in onze modellen dan dat Mercedes nu doet. Maar ik denk dat zij een paar trucjes hebben om hen te helpen."

Hulp uit ruimtevaart

Met die trucjes doelt Symonds op toepassingen uit de ruimtevaart. "Kijk bijvoorbeeld naar de intercooler, waarbij Mercedes een lucht- en watergekoelde intercooler combineert. Die intercooler is erg compact en hebben ze van Reaction Engines uit Oxfordshire, een bedrijf dat ook met motoren voor raketten werkt. Dit F1-product is een soort spin-off daarvan en is bijzonder effectief. Door dit soort toepassingen kunnen ze ondanks het compacte ontwerp toch voldoende koeling krijgen en kunnen ze de auto gebruiken zoals ze die hebben gemaakt."

Het is een auto die niet alleen Symonds aan het denken zet, maar volgens hem ook andere teams. "Ik denk dat veel rivalen nu weer terug gaan naar het reglementenboek en met een rode pen gaan kijken wat ze bij Mercedes precies hebben gedaan." Hij voegt toe dat de W13 los van de sidepods en SIS-vinnen waar de spiegels aan bevestigd zijn wel voldoet aan zijn verwachtingen. "De rest ziet er redelijk conventioneel uit, ja, als er in een nieuw reglement al zoiets bestaat als conventioneel. Als je bijvoorbeeld naar de voorvleugel kijkt, dan past dat bij wat we verwacht hadden."

Video: De nieuwe Mercedes en vooral de radicale sidepods besproken