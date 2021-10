F1-terugkeer Honda in 2026 al mogelijk? "Zijn we niet van plan"

Honda zwaait na dit Formule 1-seizoen formeel af als motorleverancier. Helemaal voorbij is de betrokkenheid bij de koningsklasse van de autosport dan nog niet. Sterker nog: de 2022-motoren voor Red Bull Racing en AlphaTauri komen 'gewoon' uit Japan. Honda zal die krachtbronnen klaarmaken voor E10-brandstof en de enige toegestane motorische upgrade uitvoeren. Het maakt dat Verstappen in de komende jaren formeel met Red Bull Powertrains onderweg is, maar dat het aandeel van Honda niet de onderschatten valt.

Dit is eigenlijk een overgangsperiode die tot 2026 zal duren, dat jaar moet namelijk het nieuwe motorreglement ingaan. Alhoewel daar formeel nog een klap op moet worden gegeven, zijn de contouren al helder. Het blijft een hybride V6-turbo, waarbij de MGU-H vervalt en er minder nadruk (ook bij de ontwikkeling) op de interne verbrandingsmotor komt te liggen. De basis lijkt echter op wat F1 nu al heeft en dus heeft Honda al een belangrijk deel van het huiswerk gedaan. Tel daarbij op dat de kosten flink naar beneden gaan - een stap waar nota bene Honda voor heeft gepleit - en een hernieuwde F1-deelname van de Japanners lijkt helemaal niet gek.

Het maakt de geruchten absoluut niet wereldvreemd, al laat Honda in een reactie weten dat er momenteel geen plannen zijn om vanaf 2026 alweer mee te doen. Door de liefde voor F1 in Minato is op een (veel) langere termijn niets uit te sluiten, maar in 2026 is Honda naar eigen zeggen niet van de partij. "Het is momenteel geen mogelijkheid dat we gaan samenwerken richting de volgende generatie power units", laat Koji Watanabe namens Honda aan onder meer Motorsport.com weten. "Veel van onze engineers zijn betrokken bij het opstarten van Red Bull Powertrains. Eigenlijk is dat een soort overdracht, of we bieden hen in ieder geval alle steun zodat ze hun eigen motorproject kunnen starten."

Daar komt nog bij dat veel van de Honda-werknemers die momenteel bij de race-afdeling in het Verenigd Koninkrijk zitten de overstap zullen maken naar Red Bull Powertrains. Het betekent dat Red Bull veel van die kennis in eigen huis krijgt en dat men daar richting het nieuwe reglement van kan profiteren. Het betekent logischerwijs ook dat Honda een deel van de F1-kennis verliest. "Ik ben het momenteel dan ook niet van plan [om terug te keren in F1] en er ligt ook geen verzoek", sluit Watanabe af. Waar Honda geen plannen zegt te hebben, ondernemen F1 en de FIA achter de schermen wel pogingen om de VW Group aan boord te krijgen. Een Audi- of Porsche-sticker op een Red Bull-krachtbron is derhalve niet uitgesloten.

