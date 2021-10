Waarom Mercedes niet de volledige motor van Hamilton vervangt

Toen Max Verstappen in Rusland een gridstraf incasseerde, besloot Red Bull wel meteen alle motorcomponenten te vervangen. Het geeft iets meer speelruimte om te rouleren met verschillende componenten in de pool. Alhoewel Verstappen zijn Silverstone-motor volledig kwijt is en de situatie daardoor anders is dan bij Lewis Hamilton, is het toch opvallend dat Mercedes niet voor een compleet nieuwe krachtbron gaat. Dat zou Hamilton samen met Carlos Sainz op de laatste startrij posteren, al valt er ook een scenario te bedenken waarin Mercedes het klantenteam van Aston Martin verleidt om ook een gridstraf te incasseren.

Eigen simulaties zetten Mercedes op het spoor

Zo'n keuze zou Hamilton voor de resterende races meer onderdelen en dus opties geven, maar Mercedes voelt er weinig voor. "Wij simuleren alle races die tot het einde van dit jaar nog op het programma staan. Daarbij moet je een balans zien te vinden en is er natuurlijk altijd een zeker betrouwbaarheidsrisico. Wat je natuurlijk niet wilt, is dat er tijdens de race ineens iets kapot gaat. Dat kost je punten en ook nog eens een straf voor de race daarna", begint Shovlin zijn uitleg in Turkije.

"Daarnaast speelt de performance een rol in onze afweging. Naarmate er meer kilometers worden afgelegd, verliezen de huidige motoren iets aan vermogen. Dat aspect speelt vooral bij de interne verbrandingsmotor (de ICE). Dat onderdeel draagt het meest bij aan de betrouwbaarheid en ook aan het verliezen van pk's, dus eigenlijk de aspecten waar we het net over hadden. In dat opzicht is het in onze ogen beter om alleen dat deel te vervangen en om tien plaatsen achteruit te gaan in plaats van helemaal achteraan te starten." Shovlin geeft ermee aan dat het een afweging is geweest en dat Mercedes met een nieuwe ICE het meest denkt te winnen. Daarnaast tonen de eigen simulaties aan dat de elektrische componenten nog niet aan het eind van de levensduur zijn en dus nog wel zeven races mee moeten kunnen.

Hamilton heeft goed gevoel bij inhaalrace in Turkije

Schadebeperking in het WK is eveneens een belangrijk onderdeel in deze afweging. Vanaf P11 - aannemende dat Hamilton zaterdag pole pakt - moet een podiumstek of zelfs een tweede plek haalbaar zijn. Vanaf de laatste startrij wordt die opgave een stuk moeilijker. "Inhalen is best lastig. Je hebt bepaalde circuits in je hoofd waarop het moet kunnen, maar in Sochi heb je een heel lang recht stuk en zelfs daar bleek inhalen lastig. We hadden veel last van onderstuur in Rusland en dat maakte het moeilijk voor Valtteri om naar voren te komen. Aan de andere kant weten we allemaal wat Lewis hier in Turkije tijdens een GP2-race heeft laten zien. Hij voelt dat hier kansen liggen en dus zouden we een interessante zondag moeten krijgen."

