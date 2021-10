Hamilton voor Verstappen in eerste training GP van Turkije

Nadat de Formule 1 vorig jaar voor het eerst sinds 2011 weer een bezoek had gebracht aan Istanbul Park, is het circuit dit jaar het decor van de zestiende ronde in het wereldkampioenschap. De grote vraag in aan de aanloop naar de race was hoe de baan erbij zou liggen. Een jaar geleden kampten de coureurs namelijk met een groot tekort aan grip, doordat de omloop kort voor de Grand Prix van een nieuwe asfaltlaag was voorzien. In een poging de situatie voor dit jaar te verbeteren besloot de organisatie de baan op te laten ruwen door de deklaag met waterstralen te behandelen.

De coureurs hadden niet lang nodig om uit te vinden dat de baancondities dit jaar een stuk beter zijn. “Er is veel meer grip dan vorig jaar”, meldde Lando Norris al tijdens zijn eerste ronde uit de pits. Dat het circuit een stuk sneller is geworden, was ook aan de rondetijden te zien. Binnen de kortste keren lagen deze tien seconden onder de tijden die vorig jaar werden gereden tijdens de eerste vrije training. Max Verstappen was destijds snelste met een 1.35.077. Esteban Ocon trapte dit jaar af met een 1.29.171, waarna de tijden snel omlaag gingen.

De training was tien minuten onderweg toen de bevestiging kwam dat Lewis Hamilton naar zijn vierde interne verbrandingsmotor van het seizoen is gewisseld. Omdat het niet de volledige power unit betreft, blijft het vooralsnog bij een gridstraf van tien plaatsen voor de Mercedes-rijder. Niettemin is het een belangrijke ontwikkeling voor het kampioenschap, waarin Hamilton slechts twee punten voor staat op Verstappen. Bij Carlos Sainz werden ondertussen alle motorcomponenten gewisseld, met als gevolg dat de Ferrari-rijder achteraan start in Turkije.

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris en Esteban Ocon stonden allen even bovenaan, alvorens de leider in het kampioenschap de eerste positie in de tijdenlijst opeiste met een 1.24.511 op de zachte band om daar later nog een 1.24.178 van te maken. Verstappen sloot aan op de tweede positie door een 1.24.603 op de klokken te brengen, terwijl Charles Leclerc met nog iets meer dan een kwartier naar de derde stek ging met een 1.24.654.

In het laatste kwart van de oefensessie waren er nauwelijks verbeteringen. Hamilton, Verstappen en Leclerc vormden dus de top-drie. Valtteri Bottas bracht de tweede Mercedes naar de vierde tijd, op zes tienden van zijn Britse teamgenoot. Carlos Sainz Jr. onderstreepte de goede vorm van Ferrari met de vijfde tijd. Esteban Ocon klokte de zesde tijd en was de laatste die binnen een seconde zat van Hamilton. Lando Norris bleef Pierre Gasly en Fernando Alonso nipt voor voor de zevende tijd, Sergio Perez completeerde de top-tien, terwijl George Russell een bemoedigende start van het weekend kende met de elfde tijd.

De tweede training voor de Grand Prix van Turkije begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag eerste training Formule 1 Grand Prix van Turkije

