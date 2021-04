F1 Tech: Hoe Mercedes het tij keert met de W12

Mercedes liep in de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna niet over van het vertrouwen. Lewis Hamilton had weliswaar de seizoensopener in Bahrein gewonnen, maar dat gebeurde zeker niet overtuigend. Concurrent Red Bull Racing leek in de woestijn op alle vlakken de betere. De kampioensformatie moest zich neerleggen bij het feit dat de nieuwe reglementen meer in het nadeel zijn van low rake-concepten dan van teams met een high rake.

Video: Waarom Red Bull profiteert van de nieuwe F1-regels

Op Imola werd al vlot duidelijk dat Mercedes de drie weken pauze sinds de openingsrace in Bahrein goed benut had. De W12 was beter in balans en Hamilton kon de strijd aan met de mannen uit Milton Keynes. Het verschil met Red Bull leek veel kleiner, mede te danken aan enkele belangrijke updates.

De formatie focuste zich logischerwijs op de ontwikkeling en afstelling van de achterzijde van de W12. Juist op dit vlak is, gezien de reglementswijzigingen, nog veel winst te behalen. Tijdens de vrijdagtrainingen experimenteerde Mercedes met twee verschillende achtervleugels. Het downforceniveau verschilde licht, maar belangrijker was het andere concept voor de centrale steun. De ene variant bestond uit een dubbele steun aan beide zijden van de uitlaat, het andere concept had een enkele steun boven en rondom deze uitlaat vormgegeven.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Deze tactiek is niet nieuw voor Mercedes: vorig jaar werden veel vrijdagtrainingen al gebruikt om verschillende concepten van nieuwe onderdelen te testen. Hierbij werd vooral gekeken welk component het beste presteert in de kwalificatie en de race, en welk effect een nieuw onderdeel heeft op de kracht van de DRS.

Een ander gebied waarop het ontwerpteam de aandacht legde om het stabiliteitsprobleem van Bahrein te verhelpen was de diffuser. Het design van de strakes was tijdens de wintertest en de seizoensouverture nagenoeg hetzelfde als het concept uit 2020, zij het 50 millimeter korter vanwege de nieuwe reglementen. Op Imola was een verandering zichtbaar aan de tweede lijn strakes. In plaats van het L-ontwerp was nu gekozen voor een variant met de volledige lengte (gemarkeerd in groen).

Mercedes W12 diffuser vergelijking Illustratie: Giorgio Piola

Daarnaast leek de coating van de diffuser aangepast voor de tweede race van het seizoen, vermoedelijk in een poging de luchtstroming beter te laten ‘kleven’ aan het oppervlak en zo de prestaties van het centrale deel van de diffuser te verbeteren.

Mercedes AMG F1 W12 vergelijking diffuser Foto: Giorgio Piola

Z-vormige vloeren

Een reglementsverandering resulteert altijd in verschillende technische oplossingen voor hetzelfde probleem. Dit jaar zien we dat terug in twee concepten van de vloer. Aan de ene kant zien we de teams die de regels letterlijk hebben gevolgd met een vloer die naar achteren smaller wordt. Aan de andere kant van het spectrum zien we teams met een Z-vormige uitsnede.

Na de wintertest was de verhouding 60-40 in het voordeel van de teams met de taps toelopende oplossing. Bij de tweede race was dat 70-30 in het voordeel van de Z-vorm. Alpine stapte al in Bahrein over, Ferrari en Williams volgden op Imola.

Ferrari SF21 vloer Illustratie: Giorgio Piola

Met deze overstap heeft Ferrari afscheid genomen - in elk geval voor de korte termijn - van het drietal winglets halfweg de vloer. We zien nu echter wel een grotere vin bij de Z-uitsnede (zie pijl). Dit concept zien we bij alle teams terug, zij het in verschillende vormen en varianten. Zo proberen de teams de luchtstroming aan de bovenzijde van de vloer te sturen.

Het voordeel van deze Z-uitsnede is dat de vloer daarachter weer parallel loopt aan de centrale lijn van de wagen. De aerodynamica gedraagt zich dus grotendeels hetzelfde als onder de vorige set reglementen, zij het wat verder naar binnen aangezien de vloer smaller is. Hiermee offeren de teams wel een stuk van de beschikbare ruimte voor de vloer op, maar als dat gedeelte van de vloer de luchtstroom en drukgebieden de verkeerde kant op stuurt, heeft dat toch al weinig nut.

De vinnetjes en vleugeltjes die we langs de sidepod zien verschijnen (zoals hieronder bij AlphaTauri) zijn bedoeld om het effect van de inmiddels verboden gleuven en gaten in de vloer te compenseren.

AlphaTauri AT02 vloer detail Foto: Giorgio Piola

Opvallend is dat Ferrari de drie vinnetjes halfweg de vloer heeft verwijderd nu het is overgestapt op de Z-vormige cut-out. Williams, het andere team dat voor deze tweede race van het jaar is overstapt, heeft dat namelijk niet gedaan. Dit toont aan hoe verschillend de interpretatie van de werking van dit concept is. De lengte van de uitsnede varieert per team. Williams heeft de uitsnede verder naar achteren geplaatst en heeft daardoor wel deze drie extra vinnetjes nodig om de lucht te sturen om het gewenste aerodynamisch effect te bereiken. Verderop zien we nog een drietal vinnetjes om de lucht voor de achterband weg te sluizen.

Williams FW43B vloer detail Illustratie: Giorgio Piola

Alle teams hebben hun eigen benadering voor de vormgeving van de vloer. Dat is mooi te zien op onderstaande foto, waar de gele lijnen duidelijk laten zien hoe de vloer verloopt. Het ene team heeft een diepere uitsnede, andere teams hebben de cut-out verder naar achteren geplaatst.

Al met al lijkt de Z-vorm de strijd gewonnen te hebben. De drie overgebleven teams werken vermoedelijk achter de schermen al aan hun eigen interpretatie van het concept om tot optimale prestaties te komen.

Vergelijking van de vloerconcepten in 2021 Foto: Giorgio Piola