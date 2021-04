McLaren wil volgend seizoen meer testdagen

In de eerste races van het seizoen viel op dat coureurs als Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Sebastian Vettel en Carlos Sainz (allen nieuw bij hun team) flink last hadden van onwennigheid, veroorzaakt door onbekendheid met het materiaal.

McLaren-teambaas Andreas Seidl herkent dat bij zijn eigen coureur Ricciardo die afgelopen winter overkwam van Renault. “Het komt niet echt als een verrassing”, zei de Duitser op vraag van Motorsport.com. “We weten dat het niet eenvoudig is om van de ene wagen in de andere te springen, wanneer je maar anderhalve dag kan testen. Maar ik denk dat het weinig zin heeft om te klagen over die anderhalve dag. Dat was namelijk een afspraak tussen alle teams om kosten te besparen.”

Wel hoopt Seidl volgend seizoen op meer testdagen in de voorbereiding. “Vooral omdat we volgend jaar volledig nieuwe auto's hebben. Vanuit McLaren gezien, zou het zinvol zijn om twee tests te doen met daar tussenin voldoende tijd om data te kunnen verwerken.”