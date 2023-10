F1 Tech: Haas onthult grote update voor thuisrace in Austin

Zoals verwacht zijn de sidepods, het bodywork van de motorkap en de vloer aanzienlijk gewijzigd. Het team volgt met deze update dezelfde richting als veel andere teams. De Amerikaanse renstal moest echter een aantal compromissen sluiten vanwege bestaande elementen en eerder gemaakte keuzes die gedurende het seizoen niet aan te passen zijn. Desondanks hebben de ontwerpers ervoor gekozen om deze tussenoplossing te introduceren, zodat er waardevolle data vergaard kan worden. Deze informatie kan worden toegepast op de bolide voor 2024, wanneer het team de beperkingen kan verhelpen.

De meest opvallende wijziging is de veel grotere undercut bij de sidepod. In het bodywork is de onderste SIS (Side Impact Spar) verwerkt, die net als bij Ferrari - maar in tegenstelling tot veel andere teams - op een hogere positie aan het chassis is bevestigd. Die concurrenten hebben de SIS juist zo laag mogelijk bevestigd zodat het element verwerkt kon worden in het bodywork rond de vloer.

Foto: Giorgio Piola Haas VF-23 detail

De afmetingen en de vorm van de inlaat van de sidepod zijn eveneens gewijzigd, passend bij de grotere undercut en de bredere bovenste sectie van de sidepod. Hierbij heeft Haas dezelfde methodologie als Red Bull gevolgd, waarbij de onderste lip van de inlaat veel verder naar voren is geplaatst dan de bovenste lip. Tevens is het Amerikaanse team overgestapt op de downwash-variant aan de achterzijde van de sidepod. Dit gedeelte loopt veel steiler af richting de vloer dan voorheen het geval was. Ook dit is een richting die veel andere teams al eerder zijn ingeslagen.

Ook de koeling is onder handen genomen. De koelopeningen bevinden zich nu veel meer in de schouder van de motorkap. Voorheen waren deze openingen verwerkt in de ‘badkuip’-vormige opening bovenop de sidepod. Verder is de rand van de vloer gewijzigd. Dit gedeelte lijkt veel meer op de versie van de overige teams op de grid.

Al met al hebben de ontwerpers goed gekeken naar succesvolle concepten van overige teams, toegepast binnen de eigen mogelijkheden van de VF-23. Dit moet de basis vormen voor de wagen van 2024.