Daniel Ricciardo was net terug in de Formule 1 toen hij in de tweede vrije training in Zandvoort crashte en het middenhandsbeentje in zijn linkerhand brak. De Australiër moest de Grand Prix van Nederland aan zich voorbij laten gaan en hoopte in Singapore terug te keren, maar het herstel duurde langer dan hij had gehoopt. Ook Qatar kwam nog net te vroeg, maar in Austin kruipt hij wel weer achter het stuur voor zijn derde race van het jaar. "Ik zou zeggen dat het zwaarder was dan verwacht", doelt Ricciardo op het herstel. "Maar ik ben waarschijnlijk ook een beetje een watje", grapt hij. "Dus misschien niet zwaarder dan gedacht!"

Na een bezoek aan het ziekenhuis ging Ricciardo meteen door naar Barcelona, waar hij geopereerd werd aan zijn linkerhand. "Toen het ongeluk was gebeurd, wisten we welk bot gebroken was", legt de AlphaTauri-coureur uit. "Ze leken dat redelijk prima te vinden, als in 'dat is een relatief makkelijke om te verhelpen'. Maar toen we de operatie achter de rug hadden in Spanje, hebben we verdere controles laten doen en bleek dat de breuk veel erger was dan het in eerste instantie leek. Dus ik denk dat het herstel daardoor veel langer duurde en dat het voor mezelf waarschijnlijk iets pijnlijker was."

Doordat het herstel zo lang duurde, heeft Ricciardo de afgelopen vijf races gemist. Hij voelt zich weer fit, maar zal zich wel weer aan de AT04 moeten aanpassen. AlphaTauri heeft in die races namelijk niet stilgestaan en heeft meerdere updates meegenomen. In Singapore kwam het zusterteam van Red Bull Racing met een aangepaste vloer, diffuser, nieuwe sidepods, een nieuwe motorkap en een herziene achterwielophanging. Ricciardo verwacht zodoende in een sterkere AT04 te rijden dan in Hongarije.

"Ik ging mee naar Singapore, daar hadden ze enkele best grote updates. Het was een behoorlijk positief weekend voor het team, dus dat zag er goed uit. De coureurs [Yuki Tsunoda en Liam Lawson] zeiden dat ze goede verschillen konden voelen. Ik verwacht dus dat de auto een klein beetje sterker is dan toen ik er voor het laatst in reed. Maar het wordt pas mijn derde race van het jaar, dus ik ben nog steeds erg roestig dit seizoen. Ik zeg dat niet als een excuus, maar alles voelt nog nieuw voor me."