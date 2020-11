F1 Tech: De drie aanpassingen aan de Red Bull RB16 voor Turkije

Het team bracht enkele wijzigingen aan de voorkant van RB16 aan om het Max Verstappen en Alex Albon meer comfortabel te maken. Doorheen het seizoen heeft Red Bull de nukkige wagen flink ontwikkeld en de kloof met Mercedes beetje bij beetje kleiner gemaakt.

Voor dit weekend lag de focus op de voorvleugel, die drie aanpassingen onderging: een nieuwe vorm van de voetplaat, een bult in het deel tussen de voetplaat en de endplate en een Gurney-flapje op het uiteinde van de voetplaat. Die drie dingen lijken slechts details te zijn, maar als je ze samen legt kunnen ze de prestaties van de voorvleugel sterk beïnvloeden.

De vorm van de voetplaat is constant in verandering. De teams proberen over de jaren heen verschillende vormen uit die op dat moment het meeste rendement opleveren in samenwerking met de andere onderdelen. Lange tijd was een gebogen design in de mode, maar stilaan grijpen de teams terug naar een vlakkere, rechthoekigere vorm zoals bij Red Bull. Het centrale vlak van de voetplaat is de voorbije races echter flink onder handen genomen. Red Bull heeft daar een gat gemaakt, zodat er in het midden van de vloetplaat (de rode pijl in het midden) een uitstulping wordt aangebracht.

Het is nog niet duidelijk of de uitstulping deel uitmaakt van een groter systeem om de luchtstroom op een andere manier af te leiden ronde de endplate, of enkel is aangebracht om de druk te veranderen. Ondertussen is de Gurney-flap op de achterste rand van de voetplaat ook onder handen genomen. Die staat nu meer onder een hoek en levert een scherpe breuk op die een bepaalt hoe de wervelende luchtstroom (vortex) afkomstig van de vleugel eruit zal zien.

Red Bull probeerde in Turkije ook een nieuwe cape, een mantel aan beide kanten van de neus met een inlaat. De vorm van die uitlaat doet uitschijnen dat de luchtstroom van het bovenste oppervlak naar de onderkant van de wagen wordt geleid om de prestaties te verbeteren. Ofwel leverde de originele oplossing niet genoeg tijdwinst op, ofwel droeg die niet genoeg bij tot de stabiliteit van de aerodynamica.

Red Bull evalueerde op vrijdag verschillende configuraties tijdens de trainingen en installeerde Kiel-sondes om data te verzamelen over die nieuwe onderdelen.

