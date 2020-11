FIA niet blij met kraanincident tijdens kwalificatie Turkse GP

Het circuit werd zaterdagmiddag al vrijgegeven toen de berging van de Williams-wagen van Latifi nog in volle gang was. Normaal gesproken houden de officials ter plaatse de baancommissaris op de hoogte van de berging, die communiceert vervolgens met Masi over het al dan niet vrijgeven van de baan. De Australische wedstrijdleider kreeg het bericht dat de baan vrij zou zijn voordat coureurs de plek des onheils zouden passeren. Masi besloot de sessie daarom te starten.

Het bergen van de wagen kostte echter meer tijd dan verwacht en coureurs kwamen daardoor in een zone met gele vlaggen omdat de kraan nog op de baan was. Hoewel het een outlap was voor de coureurs, probeerden zij wel temperatuur in de banden te krijgen. Een aantal ex-coureurs was behoorlijk kritisch op de FIA. Na afloop van de kwalificatie maakte Masi bekend dat hij het proces gaat herzien.

“We lieten de wagens vanuit de pitstraat gaan toen het bergingsvoertuig zich richting de uitgang van de baan begaf”, zei Masi. “Na de informatie van de baancommissaris aan de wedstrijdleiding gaven we de baan vrij, de wagen zou weg zijn voordat de wagens bocht 8 zouden bereiken. Zodra ons duidelijk werd dat het bergen van de wagen vertraging had opgelopen, hebben we dubbele gele vlaggen laten zwaaien in het gebied van bocht 7 naar bocht 8 om de wagens verder te vertragen.”

“Dit zien we natuurlijk niet graag en met de kennis van nu zouden we het zeker anders gedaan hebben”, concludeerde Masi. “We zouden de wagens in de pits gehouden hebben totdat de berging voltooid was. We zullen onze procedures herzien om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.”